Pirkstu līmlente nodilst, spēki izsīkst: kā van Tonders pārvarēja 600 “mērkaķu kāpņu” stieņus

Dienvidāfrikas šķēršļu joslu skriešanas pasaules čempions Tomass van Tonders pirmais pasaulē ar rokām vien šķērsojis zem Blūkransas tilta arkas 600 iekarinātos stieņus, sauktus par “mērkaķu kāpnēm”, vairāk nekā 280 metru garumā.
Atlēts “Red Bull Bridge Bars” izaicinājumu pabeidza 47 minūtēs un 37 sekundēs, karājoties zem 216 metrus augstā tilta. Sākot distanci ar sirdsdarbības ātrumu 150 sitieni minūtē, viņš uzreiz saskārās ar trasēs stāvāko posmu – 45 grādu kāpumu, kas spieda vilkt sevi augšup, stieni pēc stieņa, ar seju vērstu pretējā virzienā. Drosminieks tomēr nebija tik pārgalvīgs, lai neizmantotu drošinājumu.
Smagais kāpums pārbaudīja van Tondera tvēriena robežas, “nogāze” prasīja precīzu kontroli, jo gravitācija vilka uz leju, un pirkstus aizsargājošā līmlente nodila. Cīnoties ar spēku izsīkumu, viņš koncentrējās uz katru nākamo stieni. Van Tonders šo veikumu raksturoja kā “vienu no maniem lielākajiem sapņiem un misijām pēdējo divu gadu laikā”.
2020. gada 17. novembrī viņš uzstādīja Ginesa pasaules rekordu ātrākajā 50 metru virves kāpšanā starp Soveto torņiem Dienvidāfrikā: 3 minūtes un 19,68 sekundes.
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Dienvidāfrikas šķēršļu joslu skriešanas pasaules čempions Tomass van Tonders pirmais pasaulē ar rokām vien šķērsojis zem Blūkransas tilta arkas 600 iekarinātos stieņus, sauktus par “mērkaķu kāpnēm”, vairāk nekā 280 metru garumā.
Atlēts “Red Bull Bridge Bars” izaicinājumu pabeidza 47 minūtēs un 37 sekundēs, karājoties zem 216 metrus augstā tilta. Sākot distanci ar sirdsdarbības ātrumu 150 sitieni minūtē, viņš uzreiz saskārās ar trasēs stāvāko posmu – 45 grādu kāpumu, kas spieda vilkt sevi augšup, stieni pēc stieņa, ar seju vērstu pretējā virzienā. Drosminieks tomēr nebija tik pārgalvīgs, lai neizmantotu drošinājumu.
Smagais kāpums pārbaudīja van Tondera tvēriena robežas, “nogāze” prasīja precīzu kontroli, jo gravitācija vilka uz leju, un pirkstus aizsargājošā līmlente nodila. Cīnoties ar spēku izsīkumu, viņš koncentrējās uz katru nākamo stieni. Van Tonders šo veikumu raksturoja kā “vienu no maniem lielākajiem sapņiem un misijām pēdējo divu gadu laikā”.
2020. gada 17. novembrī viņš uzstādīja Ginesa pasaules rekordu ātrākajā 50 metru virves kāpšanā starp Soveto torņiem Dienvidāfrikā: 3 minūtes un 19,68 sekundes.
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