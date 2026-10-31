Atpakaļ laikā: ko aviokatastrofas mācījušas nākotnei

Grāmatās un filmās vienmēr teju neizbēgami nonākam pie laika mašīnām vai citiem veidiem, kā izmainīt pagātni. Bet burtiski to pārrakstīt nevaram. Toties rekonstruēt gan.
Tieši to dara aviokatastrofu izmeklētāji — mēģina salikt kopā pēdējās traģisko lidojumu minūtes, lai saprastu, kas tajās notika un kurā brīdī notikumu ķēde sāka virzīties nepareizajā virzienā. Šādās izmeklēšanās analizē pilotu sarunas, laikapstākļus, tehnisko informāciju un lidmašīnas atlūzas, kamēr lidojuma datu ierakstītāji ļauj datorā rekonstruēt lidojuma pēdējos mirkļus.
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Grāmatās un filmās vienmēr teju neizbēgami nonākam pie laika mašīnām vai citiem veidiem, kā izmainīt pagātni. Bet burtiski to pārrakstīt nevaram. Toties rekonstruēt gan.
Tieši to dara aviokatastrofu izmeklētāji — mēģina salikt kopā pēdējās traģisko lidojumu minūtes, lai saprastu, kas tajās notika un kurā brīdī notikumu ķēde sāka virzīties nepareizajā virzienā. Šādās izmeklēšanās analizē pilotu sarunas, laikapstākļus, tehnisko informāciju un lidmašīnas atlūzas, kamēr lidojuma datu ierakstītāji ļauj datorā rekonstruēt lidojuma pēdējos mirkļus.
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