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#avārijas #aviācija #negadījumi #raidījumi #tv

Atpakaļ laikā: ko aviokatastrofas mācījušas nākotnei

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 31. oktobris, 09:00
Lidmašīna. Ilustratīvs attēls.
Cilvēce jau izsenis fantazējusi par iespēju atgriezties pagātnē un izmainīt tās notikumu gaitu. Aviācijas izmeklētāji dara ko līdzīgu — soli pa solim rekonstruē katastrofas, lai saprastu, kas nogāja greizi un ko būtu bijis iespējams mainīt, vēsta kanāls "National Geographic".
Lidmašīna. Ilustratīvs attēls.
Foto: Publicitātes
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Kilometros izkaisīta puzle

Grāmatās un filmās vienmēr teju neizbēgami nonākam pie laika mašīnām vai citiem veidiem, kā izmainīt pagātni. Bet burtiski to pārrakstīt nevaram. Toties rekonstruēt gan.

Tieši to dara aviokatastrofu izmeklētāji — mēģina salikt kopā pēdējās traģisko lidojumu minūtes, lai saprastu, kas tajās notika un kurā brīdī notikumu ķēde sāka virzīties nepareizajā virzienā. Šādās izmeklēšanās analizē pilotu sarunas, laikapstākļus, tehnisko informāciju un lidmašīnas atlūzas, kamēr lidojuma datu ierakstītāji ļauj datorā rekonstruēt lidojuma pēdējos mirkļus.

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Kilometros izkaisīta puzle

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Tēma
Transports Ārvalstīs Katastrofas
Tēmturi
#avārijas #aviācija #negadījumi #raidījumi #tv
Turpini lasīt
1/6
Kilometros izkaisīta puzle

Grāmatās un filmās vienmēr teju neizbēgami nonākam pie laika mašīnām vai citiem veidiem, kā izmainīt pagātni. Bet burtiski to pārrakstīt nevaram. Toties rekonstruēt gan.

Tieši to dara aviokatastrofu izmeklētāji — mēģina salikt kopā pēdējās traģisko lidojumu minūtes, lai saprastu, kas tajās notika un kurā brīdī notikumu ķēde sāka virzīties nepareizajā virzienā. Šādās izmeklēšanās analizē pilotu sarunas, laikapstākļus, tehnisko informāciju un lidmašīnas atlūzas, kamēr lidojuma datu ierakstītāji ļauj datorā rekonstruēt lidojuma pēdējos mirkļus.

1/6
Kilometros izkaisīta puzle

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Transports Ārvalstīs Katastrofas
Tēmturi
#avārijas #aviācija #negadījumi #raidījumi #tv
Turpini lasīt
Reklāma
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PAR SVARĪGO
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