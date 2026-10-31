Daugavpilī izveidos FIBA standartiem atbilstošu brīvpieejas basketbola laukumu

Daugavpilī plānots izveidot jaunu brīvpieejas basketbola laukumu, kas atbildīs Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) standartiem, informē pilsētas pašvaldībā.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS), atjaunojot daļu esošā sporta laukuma Arhitektu ielā 10 un paplašinot Ķīmijas apkaimes iedzīvotāju iespējas spēlēt basketbolu un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Laukumā paredzēts ieklāt FIBA standartiem atbilstošu segumu un uzstādīt divus FIBA 3x3 "Level 2" basketbola grozus. Pilna izmēra laukums būs piemērots gan 3x3 basketbolam, gan klasiskajai spēlei pieci pret pieci. To varēs izmantot individuāliem treniņiem un komandu spēlēm.
Daugavpils dome ceturtdien atbalstīja sadarbības līguma noslēgšanu ar LBS, lai īstenotu projektu reģionālās attīstības atbalsta programmā "Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm".
LBS nodrošinās laukuma seguma un abu basketbola grozu iegādi un uzstādīšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultēs pašvaldību par FIBA prasību ievērošanu. Savukārt pašvaldība izbūvēs tehniskajām prasībām atbilstošu laukuma pamatni, nodrošinās piekļuvi darbu veicējiem un iespēju robežās veiks teritorijas labiekārtošanu.
Pēc darbu pabeigšanas segumu un grozus bez atlīdzības nodos pašvaldības īpašumā. Turpmāko laukuma uzturēšanu un ekspluatāciju pašvaldība nodrošinās par saviem līdzekļiem, rūpējoties par seguma marķējuma atjaunošanu un laukuma tehnisko un vizuālo stāvokli. Pašvaldībai būs jānodrošina arī laukuma publiska pieejamība.
Atjaunotā sporta infrastruktūra būs pieejama bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ikdienas fiziskajām aktivitātēm. Pašvaldībā uzsver, ka Ķīmijas apkaimes iedzīvotāji iegūs labāk aprīkotu vietu basketbola spēlēšanai, savukārt jaunajiem basketbolistiem būs papildu iespējas pilnveidot prasmes ārpus sporta zāles.
Darbus paredzēts pabeigt līdz 2027. gada septembrim.
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Daugavpilī plānots izveidot jaunu brīvpieejas basketbola laukumu, kas atbildīs Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) standartiem, informē pilsētas pašvaldībā.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS), atjaunojot daļu esošā sporta laukuma Arhitektu ielā 10 un paplašinot Ķīmijas apkaimes iedzīvotāju iespējas spēlēt basketbolu un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Laukumā paredzēts ieklāt FIBA standartiem atbilstošu segumu un uzstādīt divus FIBA 3x3 "Level 2" basketbola grozus. Pilna izmēra laukums būs piemērots gan 3x3 basketbolam, gan klasiskajai spēlei pieci pret pieci. To varēs izmantot individuāliem treniņiem un komandu spēlēm.
Daugavpils dome ceturtdien atbalstīja sadarbības līguma noslēgšanu ar LBS, lai īstenotu projektu reģionālās attīstības atbalsta programmā "Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm".
LBS nodrošinās laukuma seguma un abu basketbola grozu iegādi un uzstādīšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultēs pašvaldību par FIBA prasību ievērošanu. Savukārt pašvaldība izbūvēs tehniskajām prasībām atbilstošu laukuma pamatni, nodrošinās piekļuvi darbu veicējiem un iespēju robežās veiks teritorijas labiekārtošanu.
Pēc darbu pabeigšanas segumu un grozus bez atlīdzības nodos pašvaldības īpašumā. Turpmāko laukuma uzturēšanu un ekspluatāciju pašvaldība nodrošinās par saviem līdzekļiem, rūpējoties par seguma marķējuma atjaunošanu un laukuma tehnisko un vizuālo stāvokli. Pašvaldībai būs jānodrošina arī laukuma publiska pieejamība.
Atjaunotā sporta infrastruktūra būs pieejama bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ikdienas fiziskajām aktivitātēm. Pašvaldībā uzsver, ka Ķīmijas apkaimes iedzīvotāji iegūs labāk aprīkotu vietu basketbola spēlēšanai, savukārt jaunajiem basketbolistiem būs papildu iespējas pilnveidot prasmes ārpus sporta zāles.
Darbus paredzēts pabeigt līdz 2027. gada septembrim.
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