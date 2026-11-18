Kā tāds glāzē pasniegts saindēts vīns ir šajā pašā avīzē tālāk lasāmais par to, ka arī krievu laikraksts "Izvestija" atzīmējis Latvijas neatkarības gadadienu, publicējot jauku ievadrakstu.
"Viss veikts un uzdevumi atrisināti. Sestdienas rītā mūsu galvaspilsēta bija uzposusies cienīgi sagaidīt un pavadīt valsts svētkus. Tikko bija izskanējuši svētku zvani baznīcu torņos, uz Brāļu kapiem aizvijās gājiens pēc gājiena, lai godinātu mūsu kritušos varoņus. (..) Tūkstošiem cilvēku valsts svētkos ieradās Rīgas dievnamos, lai pateiktos visuvarenajam un izlūgtos svētību nākotnē." Diez vai šīs rindas mums uzreiz izsauktu kādas spēcīgas emocijas – tāds klasisks 18. novembra notikumu apskats. Pavisam citādi, ja pievieno piebildi, ka aprakstīti pēdējie valsts svētki brīvā Latvijā 1939. gadā. Pēc gada te jau darbosies okupācijas vara...