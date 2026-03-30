Pašmāju mūziķis Zvīņas (Antons Grauds) visās straumēšanas platformās laidis klajā jaunu albumu "Sakasu asakas", kurā apvieno dažādus muzikālos stilus un turpina radošus eksperimentus sadarbībā ar viesmāksliniekiem.
Albums veidots kā žanru sapludināšanas un jaunu skaņu meklējumu projekts Latvijas mūzikā. Tajā dominē tēmas par pārmaiņu pieņemšanu, savstarpējo atkarību un sevis izpratni sabiedrības kontekstā. Ieraksta tapšanā piedalījušies Jānis Šipkēvics, grupas Tante Gaida dalībnieki, repere Revolūcija, aktrise Guna Zariņa un citi mākslinieki.
Albuma vizuālo noformējumu veidojis gleznotājs Rasmuss Marks, kurš sadarbību raksturo kā mēģinājumu savienot savu glezniecības rokrakstu ar Zvīņas skanējuma “ērmīgumu, ķītrumu, vizošumu un smeķīgumu”.
Zvīņas ir solo mūziķis, kura koncertos uzstāšanās forma variē no individuāla priekšnesuma līdz paplašinātam grupas sastāvam. Līdz šim viņš izdevis albumus “Miera vējos” un “Dziesmas no sestā stāva”, savā daiļradē apvienojot elektroniku, indie, hiphopu, popu un roku.
Dzīvajās uzstāšanās reizēs mūziķis sadarbojies ar Tante Gaida dalībniekiem un perkusionistu Fabiānu Nilu Īli, kā arī izdevis kopdarbu ar Eviju Vēberi. Starp nozīmīgākajiem koncertiem jāmin uzstāšanās, iesildot grupas Dzeltenie pastnieki un Čipsis un Dullais, kā arī dalība 2025. gada “Lielā Kristapa” ceremonijā.
Papildus mūzikai Zvīņas aktīvi darbojas arī vizuālajā mākslā. Viņa režisētais videoklips dziesmai “Savās nāsīs” tika godalgots Four Rivers Film Festival, bet darbi novērtēti arī Riga IFF. Nupat izdots arī jaunā albuma pirmais videoklips “Nieze”.
Noklausies albumu!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu