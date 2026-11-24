Novembra izskaņa iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas sākumu, aicinot ikvienu piedzīvot svētku sajūtu gan mājās, gan ārpus tām. Šajās dienās daudzviet iedegsies lielās svētku egles un durvis vērs mājražotāju tirdziņi, piedāvājot lieliskas iespējas atpūtai, jaunām prasmēm un kultūras baudīšanai. Lūk, spilgtākie šīs nedēļas notikumi, ko vērts iekļaut savos plānos.
Sākam gaidīt Ziemassvētkus
Svētdien, 29. novembrī, ir Pirmā advente, kad adventes vainagā iedegsim pirmo svecīti un sāksies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šajā nedēļas nogalē daudzviet Latvijā notiks arī pilsētu un novadu Ziemassvētku egļu iedegšanas pasākumi, kā arī adventes vainagu darināšanas meistarklases. Informācija meklējama pašvaldību informācijas kanālos.
Pasākumi
25. novembrī 20:00 Rīgā, Folkklubā Ala Pagrabs Peldu ielā 19 notiks Danču vakars.
26. novembrī 17:00 Naukšēnu muižā Valmieras novada muižu tīkla rīkots seminārs Ievads vēsturisku mēbeļu atjaunošanā. Dalības maksa 5 EUR.
26. novembrī 17:00 Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī tiks atklāta izstāde Pils stāsti. Lelles, kurā būs apskatāmas Baltijas Leļļu asociācijas autorlelles un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja gobelēni un tekstilijas.
27. novembrī 15–19 Čiekurkalna krustcelēs (Rusova ielā 9) mājražotāju tirdziņš.
27. novembrī Vecrīgā, Doma laukumā, sāks darboties Ziemassvētku tirdziņš un turpināsies līdz pat 3. janvārim. Darba laiks: P–C 11–21, Pk–S 10–22, Sv 10–21.
28. novembrī Siguldas sporta centrā notiks Parasporta diena Siguldā 2026, kurā cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem būs iespēja bez maksas izmēģināt vairāk nekā 13 dažādus parasporta veidus.
28. novembrī Aizputes un Durbes kultūras namā Dienvidkurzemes novada amatierteātru skate 2026. Visas dienas garumā iespēja baudīt piecas izrādes.
28. novembrī 11–15 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē ilgtspējīgas modes tirdziņš ANDELE.
28. novembrī 12–15 Ruckas muižā Cēsīs (Piebalgas ielā 19) adventes vainagu darināšanas meistardarbnīca studijas Parre Design vadībā. Pieteikšanās pa tālr. 26421779.
28. novembrī 12–17 Rīgā, Āgenskalna tirgū, Amerikas diena: Pateicības dienas garša, kur būs iespēja iepazīt Amerikas kultūru un tradīcijas.
28. novembrī 15–19 Juglā pie Velnezera (Malienas ielā 60) mājražotāju tirdziņš.
28. novembrī 19:00 Rīgā, Skolas ielā 21, ONE Cacao Coffee Shop muzicēs duets Guna Paula-Rudāne (japāņu šakuhači) un Ieva Kalniņa (latviešu kokle). Ieeja bez maksas, bet laipni gaidīti ziedojumi.
29. novembrī 16–19 Rīgā, kultūras centrā Iļģuciems, rūķu gājiens un egles iedegšana Iļģuciemā Pazudušo zvaigzni meklējot.
Tradīcijas
Katrīnas un Andreja diena
Novembra nogalē ir divas latviešu gadskārtu dienas – Katrīnas diena 25. novembrī un Andreja diena 30. novembrī, kurās mūsu senči zīlēja, vēroja laiku un paredzēja nākotni. Pēc Katrīnām un Andrejiem pareģoja, kāda būs gaidāmā ziema.
- Ja Katrīnas dienā salst, tad visa ziema būs auksta.
- Kad Katrīnas dienā laiks kūst (ir atkusnis), tad ziema būs silta.
- Ja Katrīnas dienā salst, tad Andreja dienā līs lietus; bet, ja Katrīnas dienā līst, tad Andreja dienā būs salna.
- Migla Katrīnās uz mīkstu, bet sniegainu ziemu.
- Kādi Andreji, tāda visa ziema.
- Ja Andrejos salst – ziemā sagaidāms stiprs sals. Ja līst – ziema būs maiga un atkušņaina.
- Ko sapņo Andreja nakti, tas piepildās.
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Novembra izskaņa iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas sākumu, aicinot ikvienu piedzīvot svētku sajūtu gan mājās, gan ārpus tām. Šajās dienās daudzviet iedegsies lielās svētku egles un durvis vērs mājražotāju tirdziņi, piedāvājot lieliskas iespējas atpūtai, jaunām prasmēm un kultūras baudīšanai. Lūk, spilgtākie šīs nedēļas notikumi, ko vērts iekļaut savos plānos.
Sākam gaidīt Ziemassvētkus
Svētdien, 29. novembrī, ir Pirmā advente, kad adventes vainagā iedegsim pirmo svecīti un sāksies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šajā nedēļas nogalē daudzviet Latvijā notiks arī pilsētu un novadu Ziemassvētku egļu iedegšanas pasākumi, kā arī adventes vainagu darināšanas meistarklases. Informācija meklējama pašvaldību informācijas kanālos.
Pasākumi
25. novembrī 20:00 Rīgā, Folkklubā Ala Pagrabs Peldu ielā 19 notiks Danču vakars.
26. novembrī 17:00 Naukšēnu muižā Valmieras novada muižu tīkla rīkots seminārs Ievads vēsturisku mēbeļu atjaunošanā. Dalības maksa 5 EUR.
26. novembrī 17:00 Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī tiks atklāta izstāde Pils stāsti. Lelles, kurā būs apskatāmas Baltijas Leļļu asociācijas autorlelles un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja gobelēni un tekstilijas.
27. novembrī 15–19 Čiekurkalna krustcelēs (Rusova ielā 9) mājražotāju tirdziņš.
27. novembrī Vecrīgā, Doma laukumā, sāks darboties Ziemassvētku tirdziņš un turpināsies līdz pat 3. janvārim. Darba laiks: P–C 11–21, Pk–S 10–22, Sv 10–21.
28. novembrī Siguldas sporta centrā notiks Parasporta diena Siguldā 2026, kurā cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem būs iespēja bez maksas izmēģināt vairāk nekā 13 dažādus parasporta veidus.
28. novembrī Aizputes un Durbes kultūras namā Dienvidkurzemes novada amatierteātru skate 2026. Visas dienas garumā iespēja baudīt piecas izrādes.
28. novembrī 11–15 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē ilgtspējīgas modes tirdziņš ANDELE.
28. novembrī 12–15 Ruckas muižā Cēsīs (Piebalgas ielā 19) adventes vainagu darināšanas meistardarbnīca studijas Parre Design vadībā. Pieteikšanās pa tālr. 26421779.
28. novembrī 12–17 Rīgā, Āgenskalna tirgū, Amerikas diena: Pateicības dienas garša, kur būs iespēja iepazīt Amerikas kultūru un tradīcijas.
28. novembrī 15–19 Juglā pie Velnezera (Malienas ielā 60) mājražotāju tirdziņš.
28. novembrī 19:00 Rīgā, Skolas ielā 21, ONE Cacao Coffee Shop muzicēs duets Guna Paula-Rudāne (japāņu šakuhači) un Ieva Kalniņa (latviešu kokle). Ieeja bez maksas, bet laipni gaidīti ziedojumi.
29. novembrī 16–19 Rīgā, kultūras centrā Iļģuciems, rūķu gājiens un egles iedegšana Iļģuciemā Pazudušo zvaigzni meklējot.
Tradīcijas
Katrīnas un Andreja diena
Novembra nogalē ir divas latviešu gadskārtu dienas – Katrīnas diena 25. novembrī un Andreja diena 30. novembrī, kurās mūsu senči zīlēja, vēroja laiku un paredzēja nākotni. Pēc Katrīnām un Andrejiem pareģoja, kāda būs gaidāmā ziema.
- Ja Katrīnas dienā salst, tad visa ziema būs auksta.
- Kad Katrīnas dienā laiks kūst (ir atkusnis), tad ziema būs silta.
- Ja Katrīnas dienā salst, tad Andreja dienā līs lietus; bet, ja Katrīnas dienā līst, tad Andreja dienā būs salna.
- Migla Katrīnās uz mīkstu, bet sniegainu ziemu.
- Kādi Andreji, tāda visa ziema.
- Ja Andrejos salst – ziemā sagaidāms stiprs sals. Ja līst – ziema būs maiga un atkušņaina.
- Ko sapņo Andreja nakti, tas piepildās.
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