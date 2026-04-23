Lai vaigā skatītu visu, sākot no Šanhajas debesskrāpju žilbinošā mirdzuma līdz pat senu kalnu tempļu meditatīvajam mieram, ceļā dosies grupas "DaGamba" radošais dzinējspēks, mūziķis Valters Pūce, garšu vizionārs un šefpavārs Māris Jansons, kā arī divas šarmantas dziedātājas – Dināra Rudāne un Emilija Bērziņa. Jau no 25. aprīļa plkst. 20.30 TV kanālā "360" skatītājus gaida neaizmirstams un kurioziem bagāts piedzīvojums, kas pierādīs, ka Ķīnā nekas nenotiek tieši tā, kā plānots.
Ceļojuma pirmajā posmā grupas vadību uzņemsies Valters Pūce. Lai gan mūziķis Ķīnā viesojies jau iepriekš, Pekina sagādās virkni negaidītu pavērsienu – no maldīšanās metro līdz nonākšanai pie nepareizās viesnīcas. Tomēr neveiksmes uz mirkli tiks piemirstas, dalībniekiem baudot autentisku Pekinas pīli un apmeklējot grandiozo Aizliegto pilsētu. Valters izvēlēsies ekskursiju papildināt ar vietējo gidu stāstiem un noslēgt savu dienu ķīniešu rokmūzikas klubā, kas gan ne visos grupas biedros raisīs vienlīdz lielu sajūsmu.
Turpinājumā par ceļojuma plānošanu atbildību uzņemsies Dināra Rudāne, kura vedīs grupu prom no tūristu iemītajām takām. Dodoties ar ātrvilcienu uz Taianas pilsētu, ceļotāji saskarsies ar nopietniem loģistikas izaicinājumiem, mēģinot ar visiem koferiem sasniegt naktsmājas kalna virsotnē. Pēc vairākām drošības pārbaudēm un pārsēšanās dažādos transportos, dalībniekus sagaidīs ekstrēms rīta cēliens – celšanās 4.30, lai vērotu saullēktu virs mākoņiem. Vai tas būs tā vērts? Savukārt gastronomisko drosmi grupai nāksies demonstrēt pie vakariņu galda, kur tiks pasniegta zupa ar visu gaiļa galvu un citām ķermeņa daļām...
Trešajā posmā gida lomā iejutīsies Māris Jansons. Viņa plānotais mierīgais brauciens sāksies ar pamatīgu stresu par pazudušu koferi un turpināsies ar vilšanos par izvēlēto naktsmītni. Solītā virtuve izrādīsies absolūti nepiemērota gatavošanai, līdz ar to izjaucot šefpavāra plānus. Tomēr Māris centīsies apburt ceļabiedrus ar Sudžou vecpilsētas un "Ķīnas Venēcijas" jeb Tongli pilsētas krāšņumu, dodoties laivu braucienā pa pilsētas kanāliem. Lai vēl vairāk integrētos vietējā kultūrā, slavenību četrotne ne vien pievienosies kolektīvajai rīta vingrošanai parkā, bet arī mācīs ķīniešiem latviešu tautas deju soļus. Kā viņiem ar to veiksies?
Ceļojuma fināls norisināsies Šanhajā jaunās dziedātājas Emilijas Bērziņas vadībā. Viņa savus ceļabiedrus vedīs uz prestižo mūzikas halli, kurā drīzumā plānots "DaGamba" koncerts, kā arī mēģinās iekarot pasaules trešo augstāko celtni. Skatam no tās vajadzētu pavērties iespaidīgam, taču ārā ir bieza migla… Neskatoties uz to, grupa baudīs pilsētas moderno arhitektūru, gaismu šovus tunelī zem upes un pārsteidzošus rajonus, kas atgādina Londonas ielas. Brauciens noslēgsies uz tehnoloģiska pacēluma viļņa, mājupceļā dodoties ar unikālo "Maglev" vilcienu, kas sasniedz iespaidīgu ātrumu – 400 kilometru stundā!
