Raubiško lietas dēļ aptur biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" projektu

Kultūras ministrija (KM), pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sniegto atzinumu, lēmusi apturēt biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" īstenoto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) projektu "Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs", informēja KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
KM skaidro, ka PMIF projekts "Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs" tiek apturēts līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim kriminālprocesā, kurā biedrības padomes locekle ir apsūdzēta saistībā ar Latvijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu.
KM atzīmē, ka projekta apturēšanas laikā finansējuma saņēmējs nav tiesīgs sākt projekta aktivitātes, uzņemties saistības projektā vai iesniegt finansēšanai ar projekta īstenošanu saistītus izdevumus.
Pēc galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās KM kā PMIF deleģētā iestāde atkārtoti izvērtēs visus faktiskos un tiesiskos apstākļus un pieņems lēmumu par projekta turpmāko īstenošanu, tai skaitā par iepriekš uzsāktā projekta līguma izbeigšanas procesa turpināšanu vai citu atbilstošu tiesisku risinājumu.
Projekta kopējā summa ir 99 954 eiro. Projekta īstenošana vēl nav sākta, kā arī projektā nav veikti maksājumi.
Biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" padomes locekle ir Ieva Raubiško. Latgales apgabaltiesa 25. novembrī plkst. 10 no jauna sāks skatīt Raubiško lietu par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas atbalstīšanu personu grupai.
Pirmās instances tiesa pērn Raubiško piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu. Raubiško, viņas aizstāvji un prokuratūra spriedumu vēlāk pārsūdzēja.
Iepriekš Latgales rajona tiesas tiesnesis Ivars Dzindzuks pēc saīsinātā sprieduma pasludināšanas uzsvēra, ka Raubiško motīvs bijis humānās palīdzības sniegšana, bet tā tikusi veikta ar pretlikumīgām metodēm.
Raubiško tika apsūdzēta par robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu, bet tiesa atzina viņu par vainīgu robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanā, līdz ar to sods ir maigāks. Tāpat tiesa ņēma vērā Raubiško līdzdalības pakāpi, viņas vēsturi, kaitīguma pakāpi un kopējo atbildību.