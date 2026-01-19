Viltotu medikamentu aprite ir nopietna problēma, kas skar arī Latviju. Tirgū joprojām pieejami preparāti, kuru izcelsme, sastāvs un iedarbība nav zināma. Nelegāli produkti rada nopietnu risku veselībai, pat dzīvībai. Visbiežāk viltotie medikamenti tiek piedāvāti ārpus legālās aprites – mazzināmos interneta veikalos, sociālajos tīklos, dažkārt arī kādās tirdzniecības vietās, kas nav aptiekas. Eiropas nelegālajā medikamentu tirgū apgrozās miljoni.
Latvijā aiztur astoņu cilvēku grupu
Valsts policija saistībā ar medikamentu nelikumīgu izplatīšanu pagājušā vasarā aizturēja astoņas personas – septiņus vīriešus un vienu sievieti –, kas darbojās organizētā grupā. Šie cilvēki saistīti ar nezināmas izcelsmes zāļu izplatīšanu, nelikumīgu uzņēmējdarbību ievērojamā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Policijas rīcībā bija nonākusi informācija par medikamentu, tostarp dažādu anabolisko steroīdu grupas zāļu (šie medikamenti iekļauti Pasaules antidopinga kodeksa aizliegto vielu sarakstā), nelikumīgu izplatīšanu. Atklāts, ka zāles tirgotas ārpus legālā zāļu aprites tīkla, nebija izsekojama to izcelsme un uzglabāšanas apstākļi. Izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka šīs personas ar mērķi realizēt zāles bija izveidojušas interneta veikalu, kā arī papildus tam medikamentus izplatīja caur pazīstamām personām. Nezināmās izcelsmes medikamenti uzglabāti vairākās noliktavās Rīgas centrā, Latgales priekšpilsētā un Purvciemā, kā arī aizdomās turēto personu dzīvesvietās un automašīnās. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska informēja, ka šī lieta ir ļoti apjomīga un izmeklēšana turpinās.
Draudi visā Eiropā