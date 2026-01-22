Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā, veicot fizisko muitas kontroli kravai, kas Latvijā bija ievesta no Ķīnas un paredzēta laišanai brīvā apgrozībā, atklāja 3403 komplektus viltotu rotaļlietu.
Pamatojoties uz riska analīzi, pagājušā gada rudenī muitas darbinieki aizturēja kravu ar zemas kvalitātes precēm — 104 kartona kastes ar plastmasas klucīšu konstruktoriem un 59 kartona kastes ar plastmasas leļļu figūrām, kas atveido populāru bērnu multfilmu un filmu varoņus.
Lai pārliecinātos par preču izcelsmi, muitas amatpersonas vērsās pie intelektuālā īpašuma tiesību pārstāvjiem. Pēc detalizētas pārbaudes VID Muitas pārvalde saņēma preču zīmju "Paw Patrol", "Kuromi", "Hello Kitty", "My Melodie", "Pochacco", "Pompompurin", "SuperMario", "The Legend of Zelda" un "Minions" tiesību īpašnieku pārstāvju atzinumus.
Tajos apstiprināts, ka ir pārkāptas uzņēmumu "Spin Master Ltd", "Sanrio Company, Ltd.", "Nintendo CO. Ltd." un "Universal City Studios LLC" intelektuālā īpašuma tiesības un aizturētās preces ir iznīcināmas.
VID Muitas pārvalde norāda, ka ne tikai šajā gadījumā, bet arī 2025. gadā veikto kravu un pasta sūtījumu pārbaužu laikā 67 gadījumos konstatētas viltotas preces. Kopumā izņemti 23 839 kontrafaktu vienību — tostarp kartupeļu čipsi, apģērbi, rotaļlietas, parfimērijas izstrādājumi un citas preces.
