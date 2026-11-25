Cik pamatoti ir vērtēt vilku populācijas stāvokli tikai vienas valsts robežās, ja paši dzīvnieki šīs robežas nepazīst? Polijā veiktie ģenētiskie pētījumi apliecina Baltijas un Centrāleiropas vilku populāciju savstarpējo saikni, savukārt Lietuvas pierobežā konstatēti vilku bari, kuru teritorijas aptver pat trīs valstis. Interesanti, ka kādā pētītajā mežu masīvā vairāk nekā 20 gadu laikā vilku baru skaits nav mainījies, taču vidējais vilku skaits barā gandrīz divkāršojies. Šie pētījumi ir saistoši arī Latvijas kontekstā, īpaši diskutējot par vilku monitoringu, populācijas lieluma noteikšanu un apsaimniekošanu.
Ko ģenētiskie pētījumi atklāj par Baltijas vilku izplatību?
Runājot par Baltijas vilku populāciju, jāsaprot, ka tā neaprobežojas tikai ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritoriju. Tai pieder arī Baltkrievijā un Polijas austrumu daļā dzīvojošie vilki.
2021. gadā zinātniskajā žurnālā Wildlife Biology publicētajā pētījumu pārskatā norādīts, ka vairāk nekā 90% analizēto vilku no Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas tālākajiem austrumu reģioniem piederēja Baltijas ģenētiskajai grupai. Savukārt Polijas rietumos dominēja Centrāleiropas populācijai piederīgie vilki.
Abām populācijām ir kopīga izcelsme, un starp tām notiek gēnu apmaiņa. Tomēr zinātnieki uzsver, ka ar šo ģenētisko saikni vien nepietiek, lai abas uzskatītu par vienotu, demogrāfiski saistītu populāciju. Tādēļ pētnieki tolaik ieteica saglabāt abas kā atsevišķas apsaimniekošanas vienības.
Viens vilku bars – trīs valstis
Īpaši interesants pētījums veikts Romintas mežu masīvā, kas aptver aptuveni 480 kvadrātkilometru lielu teritoriju Polijas, Lietuvas un Krievijas Kaļiņingradas apgabala pierobežā.
2020. un 2021. gadā pētnieki, izmantojot lauka novērojumus un ģenētiskās analīzes, identificēja divus vilku barus. Viena bara teritorija aptvēra divas valstis, bet otra – visas trīs.
Turklāt vairākiem austrumu bara vilkiem tika konstatēta cieša radniecība ar Lietuvā identificētu vilceni. Tas apliecina ģenētiskās saiknes saglabāšanos ar tālāk uz ziemeļaustrumiem dzīvojošajiem Baltijas populācijas vilkiem.
Šāds piemērs uzskatāmi parāda, kāpēc vilku monitoringā būtiska ir pārrobežu sadarbība. Viena un tā paša bara klātbūtni iespējams konstatēt vairākās valstīs, un bez savstarpējas informācijas apmaiņas pastāv risks, ka atsevišķi dzīvnieki tiek uzskaitīti vairākkārt.
Baru skaits nemainīgs, bet vilku gandrīz divreiz vairāk
Salīdzinot Romintas mežu masīvā iegūtos datus ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem, zinātnieki konstatēja vēl kādu būtisku tendenci. Lai gan 21 gada laikā vilku baru skaits teritorijā nebija mainījies, ievērojami pieaudzis vidējais vilku skaits barā.
- Iepriekšējos pētījumos – vidēji 4–4,5 vilki barā.
- 2020./2021. gada ziemā – vidēji 7,5–8 vilki barā.
- Kopējais vilku skaits pētītajā teritorijā – 15–16 dzīvnieki.
- Populācijas blīvums – 3,1–3,3 vilki uz 100 kvadrātkilometriem.
Kopējais vilku skaits pētītajā teritorijā bija pieaudzis 1,8 reizes, lai gan jauni bari nebija izveidojušies.
Arī Latvijas kontekstā šis ir interesants novērojums. Vērtējot vilku populācijas dinamiku, svarīgi ir zināt ne tikai baru skaitu un to izvietojumu, bet arī katra bara lielumu.
Pārsteidzošas pārmaiņas arī vilku barības sastāvā
Romintas mežu masīvā veiktajā pētījumā analizētas arī pārmaiņas vilku barības sastāvā.
Īpaši izceļama bebru nozīme vilku barībā. Ja laikā no 1999. līdz 2004. gadam bebri veidoja 13,4% no vilku patērētās barības biomasas, tad 2020. gadā – jau 45,6%.
Savukārt savvaļas pārnadžu īpatsvars samazinājās no 71,1% līdz 44,8%.
2020. gada pētījumā vilku patērētās barības biomasu veidoja:
- Bebri – 45,6%.
- Stirnas – 22,6%.
- Mežacūkas – 13,7%.
- Staltbrieži – 5%.
- Suņi – 4,9%.
- Liellopi – 3,1%.
- Aļņi – 0,4%.
- Pārējie barības objekti.
Šie dati parāda, cik mainīgs var būt vilku barības sastāvs vienā un tajā pašā teritorijā ilgākā laika periodā. Protams, konkrētajā mežu masīvā iegūtos rezultātus nevar automātiski attiecināt uz visu Baltijas vilku populāciju.
Kā Baltijas vilki veidojuši Centrāleiropas populāciju?
2019. gadā publicētajā Maceja Ševčika un viņa kolēģu pētījumā tika analizēti 881 vilka ģenētiskie dati.
Pētniekiem izdevās nodalīt trīs ģenētiskās grupas – Baltijas, Centrāleiropas un Karpatu vilkus. Vienlaikus tika identificētas teritorijas, kurās šo populāciju vilki savstarpēji sastopas un krustojas.
Pētījumi liecina, ka Baltijas populācijas vilkiem bijusi būtiska nozīme vilku atgriešanās procesā Polijas rietumos. Taču, dzīvniekiem nostiprinoties jaunajās teritorijās un radot pēcnācējus, pakāpeniski izveidojusies ģenētiski atšķirama Centrāleiropas populācija.
Zinātnē šo parādību dēvē par dibinātāja efektu. Proti, jaunās populācijas ģenētisko sastāvu lielā mērā nosaka tie dzīvnieki, kuri pirmie apdzīvojuši konkrēto teritoriju un tajā sekmīgi vairojušies.
Turklāt vilkam pašam nav obligāti jāmēro simtiem kilometru, lai tā DNS analīzēs konstatētu citai populācijai raksturīgus ģenētiskos variantus. Tos dzīvnieks var būt mantojis no saviem senčiem, kuri ieradušies no cita reģiona pirms vairākām paaudzēm.
Ko tas nozīmē Latvijai?
Latvijā dzīvojošie vilki ir daļa no daudz plašākas Baltijas vilku populācijas. Tādēļ, vērtējot populācijas stāvokli un tās ilgtermiņa attīstības tendences, būtiska ir arī informācija par kaimiņvalstīs notiekošo.
Cik daudz Latvijas pierobežā konstatēto vilku izmanto arī Igaunijas vai Lietuvas teritoriju? Cik bieži vilki migrē starp šīm valstīm? Cik lielā mērā šāda migrācija ietekmē vietējo populāciju ģenētisko daudzveidību un skaitlisko dinamiku?
Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzētu iegūt savstarpēji salīdzināmi ģenētiskie dati, regulārs monitorings un ciešāka kaimiņvalstu sadarbība.
Vienlaikus ģenētiskā saikne starp populācijām pati par sevi vēl nenozīmē, ka tās apsaimniekojamas kā viena vienība. Jāņem vērā arī populāciju skaitliskā dinamika, migrācijas intensitāte, dzīvotņu pieejamība, barības bāze un citi faktori.
Vilks valsts robežu kartē neredz. Taču, lai pieņemtu zinātniski pamatotus lēmumus par šīs sugas apsaimniekošanu, cilvēkam jāspēj paraudzīties arī ārpus savas valsts robežām.
Avoti:
- Baltijas un Centrāleiropas vilku populāciju ģenētiskā struktūra un apsaimniekošana (2021)
- Vilku izplatības areāla paplašināšanās un ģenētiski atšķirīgas populācijas veidošanās Centrāleiropā (2019)
- Vilku populācijas un barības sastāva pārmaiņas Romintas mežu masīvā (2024)
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Cik pamatoti ir vērtēt vilku populācijas stāvokli tikai vienas valsts robežās, ja paši dzīvnieki šīs robežas nepazīst? Polijā veiktie ģenētiskie pētījumi apliecina Baltijas un Centrāleiropas vilku populāciju savstarpējo saikni, savukārt Lietuvas pierobežā konstatēti vilku bari, kuru teritorijas aptver pat trīs valstis. Interesanti, ka kādā pētītajā mežu masīvā vairāk nekā 20 gadu laikā vilku baru skaits nav mainījies, taču vidējais vilku skaits barā gandrīz divkāršojies. Šie pētījumi ir saistoši arī Latvijas kontekstā, īpaši diskutējot par vilku monitoringu, populācijas lieluma noteikšanu un apsaimniekošanu.
Ko ģenētiskie pētījumi atklāj par Baltijas vilku izplatību?
Runājot par Baltijas vilku populāciju, jāsaprot, ka tā neaprobežojas tikai ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritoriju. Tai pieder arī Baltkrievijā un Polijas austrumu daļā dzīvojošie vilki.
2021. gadā zinātniskajā žurnālā Wildlife Biology publicētajā pētījumu pārskatā norādīts, ka vairāk nekā 90% analizēto vilku no Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas tālākajiem austrumu reģioniem piederēja Baltijas ģenētiskajai grupai. Savukārt Polijas rietumos dominēja Centrāleiropas populācijai piederīgie vilki.
Abām populācijām ir kopīga izcelsme, un starp tām notiek gēnu apmaiņa. Tomēr zinātnieki uzsver, ka ar šo ģenētisko saikni vien nepietiek, lai abas uzskatītu par vienotu, demogrāfiski saistītu populāciju. Tādēļ pētnieki tolaik ieteica saglabāt abas kā atsevišķas apsaimniekošanas vienības.
Viens vilku bars – trīs valstis
Īpaši interesants pētījums veikts Romintas mežu masīvā, kas aptver aptuveni 480 kvadrātkilometru lielu teritoriju Polijas, Lietuvas un Krievijas Kaļiņingradas apgabala pierobežā.
2020. un 2021. gadā pētnieki, izmantojot lauka novērojumus un ģenētiskās analīzes, identificēja divus vilku barus. Viena bara teritorija aptvēra divas valstis, bet otra – visas trīs.
Turklāt vairākiem austrumu bara vilkiem tika konstatēta cieša radniecība ar Lietuvā identificētu vilceni. Tas apliecina ģenētiskās saiknes saglabāšanos ar tālāk uz ziemeļaustrumiem dzīvojošajiem Baltijas populācijas vilkiem.
Šāds piemērs uzskatāmi parāda, kāpēc vilku monitoringā būtiska ir pārrobežu sadarbība. Viena un tā paša bara klātbūtni iespējams konstatēt vairākās valstīs, un bez savstarpējas informācijas apmaiņas pastāv risks, ka atsevišķi dzīvnieki tiek uzskaitīti vairākkārt.
Baru skaits nemainīgs, bet vilku gandrīz divreiz vairāk
Salīdzinot Romintas mežu masīvā iegūtos datus ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem, zinātnieki konstatēja vēl kādu būtisku tendenci. Lai gan 21 gada laikā vilku baru skaits teritorijā nebija mainījies, ievērojami pieaudzis vidējais vilku skaits barā.
- Iepriekšējos pētījumos – vidēji 4–4,5 vilki barā.
- 2020./2021. gada ziemā – vidēji 7,5–8 vilki barā.
- Kopējais vilku skaits pētītajā teritorijā – 15–16 dzīvnieki.
- Populācijas blīvums – 3,1–3,3 vilki uz 100 kvadrātkilometriem.
Kopējais vilku skaits pētītajā teritorijā bija pieaudzis 1,8 reizes, lai gan jauni bari nebija izveidojušies.
Arī Latvijas kontekstā šis ir interesants novērojums. Vērtējot vilku populācijas dinamiku, svarīgi ir zināt ne tikai baru skaitu un to izvietojumu, bet arī katra bara lielumu.
Pārsteidzošas pārmaiņas arī vilku barības sastāvā
Romintas mežu masīvā veiktajā pētījumā analizētas arī pārmaiņas vilku barības sastāvā.
Īpaši izceļama bebru nozīme vilku barībā. Ja laikā no 1999. līdz 2004. gadam bebri veidoja 13,4% no vilku patērētās barības biomasas, tad 2020. gadā – jau 45,6%.
Savukārt savvaļas pārnadžu īpatsvars samazinājās no 71,1% līdz 44,8%.
2020. gada pētījumā vilku patērētās barības biomasu veidoja:
- Bebri – 45,6%.
- Stirnas – 22,6%.
- Mežacūkas – 13,7%.
- Staltbrieži – 5%.
- Suņi – 4,9%.
- Liellopi – 3,1%.
- Aļņi – 0,4%.
- Pārējie barības objekti.
Šie dati parāda, cik mainīgs var būt vilku barības sastāvs vienā un tajā pašā teritorijā ilgākā laika periodā. Protams, konkrētajā mežu masīvā iegūtos rezultātus nevar automātiski attiecināt uz visu Baltijas vilku populāciju.
Kā Baltijas vilki veidojuši Centrāleiropas populāciju?
2019. gadā publicētajā Maceja Ševčika un viņa kolēģu pētījumā tika analizēti 881 vilka ģenētiskie dati.
Pētniekiem izdevās nodalīt trīs ģenētiskās grupas – Baltijas, Centrāleiropas un Karpatu vilkus. Vienlaikus tika identificētas teritorijas, kurās šo populāciju vilki savstarpēji sastopas un krustojas.
Pētījumi liecina, ka Baltijas populācijas vilkiem bijusi būtiska nozīme vilku atgriešanās procesā Polijas rietumos. Taču, dzīvniekiem nostiprinoties jaunajās teritorijās un radot pēcnācējus, pakāpeniski izveidojusies ģenētiski atšķirama Centrāleiropas populācija.
Zinātnē šo parādību dēvē par dibinātāja efektu. Proti, jaunās populācijas ģenētisko sastāvu lielā mērā nosaka tie dzīvnieki, kuri pirmie apdzīvojuši konkrēto teritoriju un tajā sekmīgi vairojušies.
Turklāt vilkam pašam nav obligāti jāmēro simtiem kilometru, lai tā DNS analīzēs konstatētu citai populācijai raksturīgus ģenētiskos variantus. Tos dzīvnieks var būt mantojis no saviem senčiem, kuri ieradušies no cita reģiona pirms vairākām paaudzēm.
Ko tas nozīmē Latvijai?
Latvijā dzīvojošie vilki ir daļa no daudz plašākas Baltijas vilku populācijas. Tādēļ, vērtējot populācijas stāvokli un tās ilgtermiņa attīstības tendences, būtiska ir arī informācija par kaimiņvalstīs notiekošo.
Cik daudz Latvijas pierobežā konstatēto vilku izmanto arī Igaunijas vai Lietuvas teritoriju? Cik bieži vilki migrē starp šīm valstīm? Cik lielā mērā šāda migrācija ietekmē vietējo populāciju ģenētisko daudzveidību un skaitlisko dinamiku?
Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzētu iegūt savstarpēji salīdzināmi ģenētiskie dati, regulārs monitorings un ciešāka kaimiņvalstu sadarbība.
Vienlaikus ģenētiskā saikne starp populācijām pati par sevi vēl nenozīmē, ka tās apsaimniekojamas kā viena vienība. Jāņem vērā arī populāciju skaitliskā dinamika, migrācijas intensitāte, dzīvotņu pieejamība, barības bāze un citi faktori.
Vilks valsts robežu kartē neredz. Taču, lai pieņemtu zinātniski pamatotus lēmumus par šīs sugas apsaimniekošanu, cilvēkam jāspēj paraudzīties arī ārpus savas valsts robežām.
Avoti:
- Baltijas un Centrāleiropas vilku populāciju ģenētiskā struktūra un apsaimniekošana (2021)
- Vilku izplatības areāla paplašināšanās un ģenētiski atšķirīgas populācijas veidošanās Centrāleiropā (2019)
- Vilku populācijas un barības sastāva pārmaiņas Romintas mežu masīvā (2024)
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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