Pieaugot meža dzīvnieku populācijai, aizvien asāk iezīmējas sadursme starp dabas procesiem un mežsaimniecības mērķi izaudzēt veselīgu un ražīgu nākotnes mežu. Stirnas, staltbrieži un aļņi ziemas mēnešos jaunaudzēs spēj nodarīt neatgriezeniskus postījumus, apdraudot tūkstošiem hektāru jauno stādījumu visā Latvijā. Skaidrojam, kā laikus un sekmīgi pasargāt jaunos kociņus, izmantojot gan ķīmiskos un mehāniskos līdzekļus, gan sadarbību ar medniekiem.
Kā šo problēmu risina valsts mežu apsaimniekotājs – AS Latvijas valsts meži (LVM), skaidro uzņēmuma Meža aizsardzības daļas vadītājs Edijs Leišavnieks.
Postījumi un aizsardzība
No rudens līdz veģetācijas perioda sākumam briežu dzimtas dzīvniekiem ir ierobežotas barības ieguves iespējas. Mežā vairs nav pieejami sulīgie sīkkrūmu dzinumi, lapas un zāle, tāpēc jauno skujkoku galotnes un zari kļūst par iecienītu barību. Zinātnieki aprēķinājuši, ka vienai stirnai ziemā nepieciešami aptuveni 130 kg koku un krūmu dzinumu, staltbriedim – 650, bet alnim – pat 2430 kilogramu.