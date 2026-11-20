Ceturtdien pēc plkst. 21 Valkā kāds iereibis autovadītājs iebrauca ezerā, informē Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Vadītājs ar automašīnu "Audi" brauca pa Zāģezera ielu virzienā uz Varoņu ielu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca Zāģezerā.
Automašīnā atradās divi cilvēki, kuri pēc iebraukšanas ezerā saviem spēkiem izkļuva no automašīnas un ūdens.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi, konstatēts, ka vadītāja organismā alkohola koncentrācija sasniedza 1,56 promiles.
Par notikušo Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
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Ceturtdien pēc plkst. 21 Valkā kāds iereibis autovadītājs iebrauca ezerā, informē Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Vadītājs ar automašīnu "Audi" brauca pa Zāģezera ielu virzienā uz Varoņu ielu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca Zāģezerā.
Automašīnā atradās divi cilvēki, kuri pēc iebraukšanas ezerā saviem spēkiem izkļuva no automašīnas un ūdens.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi, konstatēts, ka vadītāja organismā alkohola koncentrācija sasniedza 1,56 promiles.
Par notikušo Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
Aptauja
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- Gata Šļūkas karikatūru
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