Dziedātājai Lienei Atvarai šis ir īpaši intensīvs periods — jau 14. maijā viņa Vīnē pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkurss. Sarunā ar "Privāto Dzīvi" viņa stāsta gan par gatavošanos Vīnei, gan pārmaiņām ikdienā pēc uzvaras "Supernovā".
Atvara atzīst, ka lielākais izaicinājums bijis pierast pie jaunā dzīves ritma, kas sastāv no intervijām un braucieniem uz dažādām valstīm, prezentējot sevi kā Latvijas pārstāvi. Viņa piedalījusies arī Latvijas Televīzijas dokumentālās filmas uzņemšanā kopā ar mammu, kā arī devusies izbraucienā ar džipiem.
"Latvijā jau esmu pieradusi, ka mani atbalsta uzticamie fani, taču Amsterdamā piedzīvoju dīvainas izjūtas — pie koncertēšanas vietas mani ar kliedzieniem sagaidīja milzīgs fanu pūlis," stāsta mūziķe.
Vīnē dziedātāja uzturēsies aptuveni nedēļu, piedaloties dažādos pasākumos, tāpēc īpaša uzmanība pievērsta arī vizuālajam tēlam. Par garderobi rūpējas stiliste Inna Bertāne, kura sagatavojusi arī īpašu skatuves tērpu. Tas tiks papildināts ar mirdzošiem akmentiņiem, kuru skaits sasniedz vairākus desmitus tūkstošu. Tērps top salonā "Kreona", un paredzēts, ka tas radīs spilgtu vizuālo efektu.
Stiliste uzsver, ka dziedātājas tēls un priekšnesums būs izteikti dramatiskāks nekā "Supernovas" finālā. Kopumā Atvara uz Vīni līdzi ņems četras vakarkleitas, kas paredzētas dažādiem notikumiem — no tirkīzzilā paklāja līdz oficiālām pieņemšanām.
