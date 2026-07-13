Patlaban ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia".
Valdība pagājušās nedēļas piektdienas ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījuma struktūru un attīstības progresu. Interesi par darījumu izrādījuši 23 investori, ar kuriem notiek padziļinātas sarunas. Valdības vērtējumā plašais interesentu loks dos iespēju izvēlēties investoru, kura piedāvājums un redzējums vislabāk atbildīs Latvijas interesēm. Šobrīd investoru atlases process norit saskaņā ar plānu. Patlaban notiek uzņēmumu padziļinātā vērtēšana. Sarunu un vērtējumu rezultātā nonāks pie cenas un būs pirmie investoru piedāvājumi. Interesi izrādījuši starptautiski pazīstami investori ar ievērojamu pieredzi dažādās uzņēmējdarbības jomās. Nākamais posms būs saistošo piedāvājumu sagatavošana, kuros investori norādīs nosacījumus, ar kādiem tie būtu gatavi sadarboties ar valsti.
Valdība šajā procesā uzsver, ka ir atvērta dažādiem risinājumiem, taču tās galvenais mērķis ir panākt, lai LMT un "Tet" kļūtu par Latvijas tehnoloģiju attīstības virzītājspēkiem, sekmētu eksportu un sniegtu ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā jomās, kurās līdz šim akcionāru atšķirīgo redzējumu dēļ attīstības iespējas bijušas ierobežotas.
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