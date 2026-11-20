Tehnisku problēmu dēļ ceturtdien pārtraukta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumu sniegšana visās nodaļās.
PMLP informē, ka novēroti informācijas sistēmu tehniski traucējumi, kas ietekmējuši pakalpojumu sniegšanu.
TV3 ziņas, atsaucoties uz kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", vēstīja, ka tehnisko problēmu cēlonis neesot saistīts ar kiberuzbrukumu.
PMLP informē, ka aktīvi strādā, lai traucējumus novērstu un pēc iespējas ātrāk atjaunotu pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā.
Aptauja
Vai jūs uztrauc kiberdrošība Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Tehnisku problēmu dēļ ceturtdien pārtraukta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumu sniegšana visās nodaļās.
PMLP informē, ka novēroti informācijas sistēmu tehniski traucējumi, kas ietekmējuši pakalpojumu sniegšanu.
TV3 ziņas, atsaucoties uz kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", vēstīja, ka tehnisko problēmu cēlonis neesot saistīts ar kiberuzbrukumu.
PMLP informē, ka aktīvi strādā, lai traucējumus novērstu un pēc iespējas ātrāk atjaunotu pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā.
Aptauja
Vai jūs uztrauc kiberdrošība Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu