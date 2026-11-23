Svētdienas, 22. novembra, rītā Igaunijas pilsētas Tartu iedzīvotājus pārsteidza neparasts viesis – pa pilsētas ielām un parku pārvietojās brūnais lācis. Dzīvnieka meklēšanā iesaistījās policija un mednieki, bet iedzīvotāji tika aicināti ievērot piesardzību. Tikmēr Latvijā lāču skaits turpina pieaugt, un arī mūsu valstī arvien biežāk tiek ziņots par šo dzīvnieku parādīšanos apdzīvotu vietu tuvumā.
Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, svētdienas rītā Tartu iedzīvotāji ziņojuši par pilsētā manītu lāci. Ierodoties notikuma vietā, policisti dzīvnieku pamanīja Ropkas parka apkārtnē. Lācis šķērsoja vairākas pilsētas ielas, līdz nonāca neapbūvētā teritorijā un devās Emajegi upes virzienā.
Kā skaidroja policijas operatīvais vadītājs Jānuss Kokonens (Jaanus Kokkonen), policisti bloķēja iespējamos lāča pārvietošanās ceļus uz blīvāk apdzīvotajām pilsētas daļām, tādējādi novirzot dzīvnieku Uusihastes virzienā.
Vēlāk kāds aculiecinieks ziņoja, ka lācis, iespējams, manīts Īrises ielas apkārtnē. Policisti un mednieki pārbaudīja dzīvnieka iespējamos pārvietošanās maršrutus gan kājām, gan izmantojot dronu, tomēr lāci atkārtoti atrast neizdevās.
Policija turpināja uzraudzīt apkārtni, lai noskaidrotu, vai dzīvnieks ir atgriezies mežā.
Iedzīvotāji tika aicināti netuvoties lācim, nemēģināt to fotografēt vai filmēt un nešķērsot tā pārvietošanās ceļu. Tāpat tika ieteikts turēt mājdzīvniekus drošā attālumā un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus.
Latvijā jau aptuveni 190 lāču
Lai gan Tartu notikušais var šķist neparasts, arī Latvijā sastapšanās ar lāčiem vairs nav reta parādība kā pirms desmit vai divdesmit gadiem.
Saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava 2025. gada monitoringa rezultātiem Latvijas teritorijā gada laikā uzturējušies aptuveni 190 brūnie lāči. Salīdzinājumam – 2020. gadā minimālais lāču skaits tika vērtēts robežās no 30 līdz 60 indivīdiem.
Šie skaitļi liecina par būtisku populācijas pieaugumu, lai gan jāņem vērā, ka daļa lāču pārvietojas pāri valstu robežām un monitoringa rezultāti nav uzskatāmi par precīzu vienlaikus Latvijā dzīvojošo dzīvnieku uzskaiti.
Visbiežāk lāču klātbūtne tiek konstatēta Latvijas austrumu un ziemeļaustrumu daļā, tomēr novērojumi kļūst biežāki arī citviet valstī.
Savukārt Igaunijā, kur lāču populācija ir ievērojami lielāka, pēc Dabas aizsardzības pārvaldes publiskotās informācijas uzturas aptuveni 1000 brūno lāču.
Lāči arvien biežāk parādās cilvēku tuvumā
Šā gada oktobrī Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde īpaši aktualizēja jautājumu par lāču parādīšanos apdzīvotās vietās un viensētu tuvumā.
Pārvalde norādīja, ka, pieaugot lāču populācijai, arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki nonāk cilvēku dzīvesvietu tuvumā.
Tas gan nenozīmē, ka katrs apdzīvotas vietas tuvumā pamanīts lācis automātiski uzskatāms par bīstamu. Lāči lielākoties cenšas izvairīties no cilvēkiem, un dzīvnieka parādīšanās kādā teritorijā pati par sevi vēl neliecina par agresīvu uzvedību.
Tomēr situācija kļūst sarežģītāka, ja dzīvnieks sāk regulāri apmeklēt apdzīvotas vietas, meklēt barību cilvēku tuvumā vai zaudē dabiskās bailes no cilvēka.
Tieši tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde aicina neatstāt savvaļas dzīvniekiem pieejamus pārtikas atkritumus, nepiebarot lāčus un neveidot apstākļus, kas tos varētu piesaistīt mājām.
Ko darīt, ja lācis ienāk apdzīvotā vietā?
Tartu gadījums atgādina, cik būtiski ir ļaut savvaļas dzīvniekam netraucēti pamest apdzīvotu teritoriju.
Ja lācis tiek pamanīts cilvēku tuvumā, nevajadzētu tam sekot, mēģināt to aizdzīt vai tuvoties, lai iegūtu iespaidīgu video sociālajiem tīkliem. Šāda rīcība var radīt nevajadzīgu apdraudējumu gan cilvēkiem, gan pašam dzīvniekam.
Latvijā Dabas aizsardzības pārvalde iesaka par lāča novērojumu mežā vai laukā, ja dzīvnieks uzvedas dabiski un izvairās no cilvēkiem, ziņot dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv.
Savukārt gadījumos, kad lācis rada tūlītēju apdraudējumu cilvēkiem, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Tartu notikums ir vēl viens atgādinājums, ka, pieaugot lāču skaitam Baltijas valstīs, arvien lielāka nozīme būs ne tikai populāciju izpētei, bet arī savlaicīgai konfliktu novēršanai un iedzīvotāju izpratnei par šo dzīvnieku uzvedību.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Svētdienas, 22. novembra, rītā Igaunijas pilsētas Tartu iedzīvotājus pārsteidza neparasts viesis – pa pilsētas ielām un parku pārvietojās brūnais lācis. Dzīvnieka meklēšanā iesaistījās policija un mednieki, bet iedzīvotāji tika aicināti ievērot piesardzību. Tikmēr Latvijā lāču skaits turpina pieaugt, un arī mūsu valstī arvien biežāk tiek ziņots par šo dzīvnieku parādīšanos apdzīvotu vietu tuvumā.
Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, svētdienas rītā Tartu iedzīvotāji ziņojuši par pilsētā manītu lāci. Ierodoties notikuma vietā, policisti dzīvnieku pamanīja Ropkas parka apkārtnē. Lācis šķērsoja vairākas pilsētas ielas, līdz nonāca neapbūvētā teritorijā un devās Emajegi upes virzienā.
Kā skaidroja policijas operatīvais vadītājs Jānuss Kokonens (Jaanus Kokkonen), policisti bloķēja iespējamos lāča pārvietošanās ceļus uz blīvāk apdzīvotajām pilsētas daļām, tādējādi novirzot dzīvnieku Uusihastes virzienā.
Vēlāk kāds aculiecinieks ziņoja, ka lācis, iespējams, manīts Īrises ielas apkārtnē. Policisti un mednieki pārbaudīja dzīvnieka iespējamos pārvietošanās maršrutus gan kājām, gan izmantojot dronu, tomēr lāci atkārtoti atrast neizdevās.
Policija turpināja uzraudzīt apkārtni, lai noskaidrotu, vai dzīvnieks ir atgriezies mežā.
Iedzīvotāji tika aicināti netuvoties lācim, nemēģināt to fotografēt vai filmēt un nešķērsot tā pārvietošanās ceļu. Tāpat tika ieteikts turēt mājdzīvniekus drošā attālumā un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus.
Latvijā jau aptuveni 190 lāču
Lai gan Tartu notikušais var šķist neparasts, arī Latvijā sastapšanās ar lāčiem vairs nav reta parādība kā pirms desmit vai divdesmit gadiem.
Saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava 2025. gada monitoringa rezultātiem Latvijas teritorijā gada laikā uzturējušies aptuveni 190 brūnie lāči. Salīdzinājumam – 2020. gadā minimālais lāču skaits tika vērtēts robežās no 30 līdz 60 indivīdiem.
Šie skaitļi liecina par būtisku populācijas pieaugumu, lai gan jāņem vērā, ka daļa lāču pārvietojas pāri valstu robežām un monitoringa rezultāti nav uzskatāmi par precīzu vienlaikus Latvijā dzīvojošo dzīvnieku uzskaiti.
Visbiežāk lāču klātbūtne tiek konstatēta Latvijas austrumu un ziemeļaustrumu daļā, tomēr novērojumi kļūst biežāki arī citviet valstī.
Savukārt Igaunijā, kur lāču populācija ir ievērojami lielāka, pēc Dabas aizsardzības pārvaldes publiskotās informācijas uzturas aptuveni 1000 brūno lāču.
Lāči arvien biežāk parādās cilvēku tuvumā
Šā gada oktobrī Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde īpaši aktualizēja jautājumu par lāču parādīšanos apdzīvotās vietās un viensētu tuvumā.
Pārvalde norādīja, ka, pieaugot lāču populācijai, arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki nonāk cilvēku dzīvesvietu tuvumā.
Tas gan nenozīmē, ka katrs apdzīvotas vietas tuvumā pamanīts lācis automātiski uzskatāms par bīstamu. Lāči lielākoties cenšas izvairīties no cilvēkiem, un dzīvnieka parādīšanās kādā teritorijā pati par sevi vēl neliecina par agresīvu uzvedību.
Tomēr situācija kļūst sarežģītāka, ja dzīvnieks sāk regulāri apmeklēt apdzīvotas vietas, meklēt barību cilvēku tuvumā vai zaudē dabiskās bailes no cilvēka.
Tieši tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde aicina neatstāt savvaļas dzīvniekiem pieejamus pārtikas atkritumus, nepiebarot lāčus un neveidot apstākļus, kas tos varētu piesaistīt mājām.
Ko darīt, ja lācis ienāk apdzīvotā vietā?
Tartu gadījums atgādina, cik būtiski ir ļaut savvaļas dzīvniekam netraucēti pamest apdzīvotu teritoriju.
Ja lācis tiek pamanīts cilvēku tuvumā, nevajadzētu tam sekot, mēģināt to aizdzīt vai tuvoties, lai iegūtu iespaidīgu video sociālajiem tīkliem. Šāda rīcība var radīt nevajadzīgu apdraudējumu gan cilvēkiem, gan pašam dzīvniekam.
Latvijā Dabas aizsardzības pārvalde iesaka par lāča novērojumu mežā vai laukā, ja dzīvnieks uzvedas dabiski un izvairās no cilvēkiem, ziņot dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv.
Savukārt gadījumos, kad lācis rada tūlītēju apdraudējumu cilvēkiem, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Tartu notikums ir vēl viens atgādinājums, ka, pieaugot lāču skaitam Baltijas valstīs, arvien lielāka nozīme būs ne tikai populāciju izpētei, bet arī savlaicīgai konfliktu novēršanai un iedzīvotāju izpratnei par šo dzīvnieku uzvedību.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu