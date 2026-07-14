Likumsargi aizturējuši četras personas par 330 kilogramu marihuānas kontrabandu un sankcijām pakļauto transportlīdzekļu nogādāšanu Krievijā, informē Nodokļu un muitas policijā (NMP).
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonām veicot kontroli muitas noliktavā, narkotisko vielu meklēšanā dienesta suns pievērsa pastiprinātu uzmanību kartona kastēm. Tās atverot, muitas amatpersonas konstatēja 330 kilogramus narkotisko vielu.
Veicot sākotnējās izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka ar minēto noziedzīgo nodarījumu ir saistīts Latvijas pilsonis, kurš jau iepriekš bija nonācis NMP redzeslokā kā persona, kas grupā ar citām personām ilgstoši organizējusi kravas vilcēju un piekabju realizāciju Krievijā.
Eiropas Savienības tiesību aktos par sankcijām ir noteikts aizliegums pārdot šādas preces jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.
Kriminālprocesā veiktas deviņas kratīšanas aizturēto personu dzīvesvietās un birojos Rīgā un Liepājā, kuru laikā izņemti dažādi dokumenti un datu nesēji. Tāpat aizturētas un nopratinātas četras personas — Latvijas pilsoņi, kā arī arestēta manta, tostarp 20 transportlīdzekļi, kas reģistrēti uz dažādu uzņēmumu vārda.
Izmeklēšana pirmstiesas procesā turpinās, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus.
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