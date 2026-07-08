Patvēruma meklētāju centrā Liepnā Alūksnes novadā Valsts policija "profilaktiskā uzraudzības pasākumā" konstatējusi, ka ārzemnieki nažus glabājuši zem matračiem un spilveniem.
Par nažu izņemšanu pagājušajā nedēļā tviterī paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka 27. jūnijā likumsargi sadarbībā ar citām kompetentajām drošības iestādēm, tostarp ar kinologu iesaisti, veica profilaktiskos uzraudzības pasākumus patvēruma meklētāju centrā Liepnā un Muceniekos.
Liepnā konstatēti vairāki iekšējo noteikumu pārkāpumi attiecībā uz sadzīves piederumu — nažu atrašanās un novietošanas kārtību, savukārt Muceniekos pie vienas personas atrasta marihuāna nelielā apjomā, par ko sākts administratīvā pārkāpuma process, kā arī personai tika nozīmēta ekspertīze.
Patvēruma meklētāju centrā "Liepna" profilaktisko pārbaužu laikā konstatēti vairāki gadījumi, kad izmitināmās personas, pārkāpjot iekšējās kārtības noteikumus,
uzglabāja nažus tiem nepiemērotās vietās, proti, zem spilveniem vai matračiem — kopumā tika izņemts 31 nazis.
Saistībā ar konstatēto pārkāpumu ar izmitināšanas centra vadību pārrunāti iespējamie drošības riski. Bez tam vienai personai aizdomās par iespējamu narkotisko vielu reibumu veikts eksprestests, kas izrādījās negatīvs.
Savukārt Muceniekos veiktajā narkotisko vielu profilaktiskajā pārbaudē konstatēta viena persona, pie kuras atrasts neliels daudzums marihuānas. Par konstatēto pārkāpumu ierosināts administratīvā pārkāpuma process, kā arī persona nogādāta ekspertīzes veikšanai.
Trešo valstu pilsoņu likumpaklausības uzraudzības profilaktiskās pārbaudes Valsts policija sadarbībā ar kompetentajām iestādēm, kā arī Rīgas pašvaldības policiju un citu pašvaldību policijām periodiski veic gan publiskās vietās, kurās pulcējas trešo valstu pilsoņi, gan dažādās personu uzturēšanās vai mītnes vietās — hosteļos, patvēruma meklētāju centros, mācību iestādēs, darba vietās un citviet, tostarp sadarbībā ar Valsts robežsardzi pārbaudot personu likumisko atrašanos Latvijā.
Vienlaikus Valsts policija trešo valstu pilsoņiem uzmanību pievērš arī ikdienas darba režīmā, proti, gadījumos, ja persona par kādu pārkāpumu nonāk policijas redzes lokā, tad līdztekus tiek pārbaudīts arī tās uzturēšanās Latvijā tiesiskais statuss, uzsvēra policijā.
Šāda veida uzraudzības pasākumi tiks īstenoti arī turpmāk, norāda likumsargi.
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka patvēruma meklētājam, pirmoreiz ierodoties izmitināšanas centrā, izmitināšanas centra darbinieks izsniedz viņam individuālai lietošanai sadzīves lietas, tostarp trauku komplektu — krūzi, šķīvi, glāzi, tējkaroti, ēdamkaroti, dakšiņu un nazi.
Pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) kritikas par iepriekšējo Mucenieku vadību darbu sākusi jauna vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus.
Dombrava arī paziņojis, ka sagaida, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadība spēs uzrādīt pietiekamu progresu, atgriežot atpakaļ nelegālos imigrantus, kuri, maldinot iestādes, ir ieguvuši patvēruma meklētāju statusu.
Tāpat Dombrava iepriekš publiski paudis, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem. Iepriekšējā vadītāja Andželika Allika skaidrojusi, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.
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