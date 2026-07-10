Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) atsauc iepriekšējās valdības virzīto projektu palielināt patvēruma meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī, izriet no politiķa paziņojuma tviterī.
Ministrs uzsver, ka potenciālais ietaupījums valsts budžetā ir aptuveni 500 000 eiro.
Dombrava arī akcentē, ka valstij ir jāparūpējas par saviem pilsoņiem, tāpēc ir jāvērtē iespēja vēl vairāk samazināt ārzemniekiem pieejamo atbalstu.
Tiesību aktu portālā publicētā informācija liecina, ka Iekšlietu ministrija (IeM) ir lēmusi atsaukt informatīvo ziņojumu "Par patvēruma meklētāju, kuri izmitināti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, uztura un dienas naudas izmaksas palielināšanu un par šim pasākumam papildus nepieciešamo finansējumu" un slēgt tiesību akta lietu.
IeM skaidro, ka iepriekš saskaņošanai virzītā informatīvajā ziņojumā ietvertās iniciatīvas par uztura un dienas naudas palielināšanu īstenošana nav iespējama bez papildu budžeta finansējuma 514 575 eiro apmērā ik gadu, kas rada ievērojamu ietekmi uz budžetu. Tajā pašā laikā Ministru kabinets aicinājis nozaru ministrijas veikt nozaru budžetu izdevumu analīzi un sagatavot priekšlikumus attiecīgā budžeta resora izdevumu pārskatīšanai, efektivizējot izdevumus, optimizējot funkcijas un izvērtējot publiskos pakalpojumus.
Tāpat Andra Kulberga (AS) vadītā valdība ir iecerējusi veikt pasākumus migrācijas ierobežošanai, un pašreizējā situācijā ziņojumā minētajai iniciatīvai nav politiskā atbalsta, kas kopsakarā ar aicinājumu pārskatīt budžeta izdevumus nozīmē iekšlietu resoram pieejamā finansējuma novirzīšanu prioritārāku iekšējās drošības vajadzību risināšanai, norāda ministrijā.
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