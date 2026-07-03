Iekšlietu dienesti reidos abos patvēruma meklētāju centros Muceniekos un Liepnā izņēmuši 31 nazi.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava tviterī vēsta, ka dienesti centros pārbaudījuši 499 personas. No personām izņemts 31 nazis. Pie vienas personas konstatētas iespējamas narkotiskās vielas, un sākts administratīvais process.
Vēl pirms reida Muceniekos pilnveidots iestādes darbs. Patlaban centrā ir noteikti stingrāki pārvietošanās nosacījumi nakts laikā un ieviesti pasākumi, lai centra iemītnieki ievērotu iekšējās kārtības noteikumus.
No Dombravas izplatītajiem attēliem nav saprotams, vai tie ir pašu patvēruma meklētāju sagādāti naži vai valsts izsniegti naži.
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka patvēruma meklētājam, pirmoreiz ierodoties izmitināšanas centrā, tā darbinieks izsniedz viņam individuālai lietošanai sadzīves lietas, tostarp trauku komplektu – krūzi, šķīvi, glāzi, tējkaroti, ēdamkaroti, dakšiņu un nazi.
Pēc Dombravas kritikas par iepriekšējo Mucenieku vadību darbu sākusi jauna vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Dombrava arī paziņojis, ka sagaida, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadība spēs uzrādīt pietiekamu progresu, nosūtot atpakaļ nelegālos imigrantus, kuri, maldinot iestādes, ir ieguvuši patvēruma meklētāju statusu. Tāpat Dombrava iepriekš publiski paudis, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem. Iepriekšējā vadītāja Andželika Allika skaidrojusi, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.
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