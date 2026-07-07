Daļa no patvēruma meklētāju centrā Mucenieki mītošajiem varētu sagādāt drošības riskus sabiedrībai, tāpēc tur veikts nesenais policijas reids. Tagad stingrāki padarīti noteikumi, neļaujot migrantiem naktis pavadīt ārpus centra. 360 Ziņas devās noskaidrot vairāk.
Policijas reida laikā patvēruma meklētāju centros Muceniekos un Liepnā izņemts 31 nazis, kas bija paslēpti imigrantu guļvietās. Rodas jautājums - vai ar šiem aukstajiem ieročiem imigranti pārvietojās arī pa ielām un, ja gadītos kāds konflikts ar Latvijas iedzīvotājiem, šos nažus pielietotu?
Mucenieku iedzīvotāja Vera atklāj, ka nejūtas vairs tik droši kā agrāk, kamēr Lenvija nekādu problēmu neizjūt: “Vismaz man viss ir mierīgi. Uz mani neviens neskatās, varbūt uz jaunām meitenēm skatās. Neinteresēju laikam.”
Kamēr izskata patvēruma meklētāja statusu, trešvalstnieki var brīvi braukt no Muceniekiem uz citām pilsētām, piemēram, Rīgu.
Rīgas Satiksmes pārstāve Baiba Barteševica-Feldmane stāsta: “Kā skaidro sabiedriskā transporta vadītāji, darba dienu vakaros izteiktāka pasažieru plūsma no Muceniekiem uz Rīgas centru nav novērota. Lielāka pasažieru plūsma ir tieši brīvdienu vakaros, pēdējos reisos. Savukārt atpakaļ uz Muceniekiem vairāk pasažieru atgriežas brīvdienu rītos.
Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šnore atzīst, ka risks pastāv: “Tur ir riski, ka viņi nonāk pilsētā. Jau ir bijuši gadījumi, kurus šobrīd izmeklē drošības iestādes. Kamēr izmeklēšana nav noslēgusies, par šiem cilvēkiem neko konkrētu pateikt nevaram, taču kopumā riskus es saskatu. Tāpēc ir noteikts ierobežojums vakara un nakts laikā – pa nakti viņiem jāatrodas centrā.”
360 Ziņu sastaptie patvēruma meklētāji, kas neilgi pēc desmitiem vakarā ar pēdējo autobusu ierodas no Rīgas Muceniekos, stāsta, ka uz Rīgu parasti dodas iepirkties, apmeklē parkus un vēsturiskas vietas, bet naktsklubus neapmeklē.
Jaunais iekšlietu ministrs pievērsis imigrantiem Muceniekos sevišķu uzmanību, uzskatot - līdz šim bijusi visatļautība imigrantu iespējās palikt pa nakti arī ārpus centra, piemēram, arī Rīgā.
Katru vakaru Mucenieku centra darbinieki pārbauda, vai visi patvēruma meklētāji ir atgriezušies centrā. Par noteikumu pārkāpumiem paredzētās sekas ir minimālas – var pārvietot uz mazāka komforta istabu, taču šobrīd visas šādas istabas ir aizņemtas. Vēl viens sods ir braukšanas talona neizsniegšana.
Visbiežākie pārkāpumi, ko veic patvēruma meklētāji, ir smēķēšana neatļautās vietās, kā arī istabu un virtuves neatbilstīga tīrība. Tomēr netrūkst arī tādu, kuri cenšas pamest valsti, dodoties uz sev vēlamu galamērķi.
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