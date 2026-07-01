"Cert.lv": Uzbrucējs nopludinājis 44 gigabaitus LVM datu

Patlaban uzbrucējs nopludinājis 44 gigabaitus no AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, bet uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms, visticamāk, ir lielāks, pauda kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
Institūcijā norādīja, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, LVM biznesa informācijas tehnoloģiju (IT) projektu koda repozitorijs, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles un lietotāju paroļu jaucējfunkciju vērtības.
"Cert.lv" atzīmēja, ka primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību. Uzņēmuma prioritāte ir atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību.
Analizējot noplūdušos datus, "Cert.lv" apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Papildus tam visi noplūdē sastopamie sertifikāti un atslēgas sistemātiski tiek apzinātas, un tiek organizēts to atjaunošanas process, skaidroja "Cert.lv".
Institūcijā uzsvēra, ka šādu incidentu atkopšanās procesā ir jāuzskata, ka visi skartās infrastruktūras piekļuves un autentifikācijas dati ir obligāti maināmi.
Tāpat "Cert.lv" norādīja, ka,
ņemot vērā iespēju, ka noplūdē varētu būt skarti personu dati, uzņēmums ir vērsies arī Datu valsts inspekcijā (DVI).
Attiecībā uz iepriekš publiskajā telpā izskanējušajām bažām saistībā ar vēlēšanu sistēmas izstrādi "Cert.lv" atzīmēja, ka LVM piekrita izstrādāt elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra (ETVR) funkcionalitātes papildinājumus. Pie izstrādes strādāja četru cilvēku komanda, un programmatūras kods netika uzglabāts LVM biznesa koda repozitorijos. No nodalītas vides tika veiktas vairākas piegādes uz Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) nodalītu koda repozitoriju.
"Cert.lv" akcentēja, ka ir pārbaudījusi katru piegādi no LVM un veikusi salīdzinājumu koda izmaiņām katrai programmatūras koda rindiņai no pirmās līdz pēdējai piegādei, kas nodota VDAA. "Neviena ļaunprātīga pazīme vai nesankcionēta piekļuve šīm komponentēm nav konstatēta, tātad ir droši izmantojama," atzīmēja institūcijā.
Iepriekš LVM norādīja, ka jebkura iespējamā datu noplūde kiberuzbrukuma rezultātā, kas bija vērsts pret LVM IT sistēmām, tika pārtraukta 22. jūnijā plkst. 8.30, kad uzņēmums secīgi atslēdza visu uzņēmuma IT infrastruktūru.