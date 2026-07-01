Pagājušonedēļ atklātībā nonāca informācija par to, ka kāds hakeris īstenojis kiberuzbrukumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (LVM) serveriem, nodarot ļoti lielu kaitējumu. Šī notikuma sakarā nācās atcerēties kriminālprocesu, kas 2018. gadā tika sākts pret izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) informēja, ka nejauši konstatējis ievainojamību Transportlīdzekļu reģistrā.
Atbildību par kiberuzbrukumu "Latvijas valsts mežiem" uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, informējusi kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv".
Pēc kiberuzbrukuma LVM tika atslēgtas uzņēmuma uzturētās ārējās sistēmas – "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tika atslēgtas arī vairākas uzņēmuma iekšējās sistēmas.
Hakeri kiberuzbrukumā LVM esot nozaguši uzņēmuma paroles, ievietojuši ļaunatūru, šifrējuši datus. LTV "Panorāma" 28. jūnijā vēstīja, ka uzbrucējs izdzēsis arī rezerves kopijas. Taču LVM informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins 29. jūnijā medijiem apgalvoja, ka LVM ir pieejamas visu uzņēmuma datu rezerves kopijas, uzņēmums turpinot pakāpeniski atjaunot IT sistēmu darbību. Arī "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina 29. jūnijā teica, ka rezerves kopijas nav iznīcinātas un no tām ir iespējams atkopties.
Kriminālprocess pret Strazdiņu
Kiberdrošības entuziasts Elviss Strazdiņš, kurš