"Kādas ir obligātās ugunsdrošības prasības privātīpašumā?" jautā Kārlis K. Konsultē VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.
Ugunsnelaime mājoklī visbiežāk izceļas negaidīti, taču pareizi izvēlēti drošības līdzekļi un regulāra komunikāciju apkope spēj būtiski samazināt ugunsgrēka risku un pasargāt cilvēku dzīvību. Latvijā mājokļu ugunsdrošības pamatprasības nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi. Tie nošķir obligātos pienākumus, kas jāpilda ikvienam mājokļa īpašniekam, no papildu rekomendācijām, kas sniedz maksimālu aizsardzību.
Dūmu detektori – ikvienā mājoklī
Gan daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, gan privātmājās obligāti jāuzstāda vismaz viens autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem. Ja dzīvojamā ēka izvietota vairākos stāvos, vismaz vienam dūmu detektoram jāatrodas katrā stāvā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) novērojumi liecina, ka telpās, kurās darbojas dūmu detektori, izcēlušos ugunsgrēku degšanas platības ir ievērojami mazākas. Agrīns brīdinājums par dūmu klātbūtni dod mājokļa iemītniekiem dārgās sekundes, lai pamestu bīstamo zonu vai laikus ierobežotu aizdegšanos. Ugunsdzēsēju pieredze liecina – dūmu detektori glābj cilvēku dzīvību.