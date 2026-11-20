Viņam izdevās vairāk nekā gadu parastā zvejnieku laiviņā izdzīvot okeānā: bez pārtikas krājumiem, bez dzeramā ūdens, bez jebkādiem sakariem ar ārējo pasauli, ilgu laiku uzturoties līdzās pamazām prātu zaudējošam biedram. Tādā veidā viņš nodreifēja 438 dienas, bez īpaši lielām cerībām izdzīvot. Tas ir mūsdienīgs stāsts par salvadoriešu zvejnieku Hosē Salvadoru Alvarengu.
Mazliet palīdzēja arī okeānā peldošie atkritumi
Kad Hosē vēl bija mazs zēns, vectētiņš viņu iemācīja sekot laikam atbilstoši mēness cikliem, un tāpēc, nonācis praktiski vienatnē atklātā okeānā, viņš vienmēr precīzi zināja laiku, cik ilgi dreifē vientuļajos ūdens plašumos. Kādā brīdī viņš bija pārliecināts, ka nākamā piestātne būs paradīze, un tieši tā viņš vēlāk stāstīja plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
Tostarp par viņa dzīvi pirms šā negadījuma joprojām zināms gaužām maz: pilnībā parasts cilvēks, dzimis Salvadorā, bez augstākās izglītības, kādā brīdī pārcēlies uz Meksikas piekrastes pilsētiņu, sācis iztiku pelnīt kā zvejnieks, turklāt visnotaļ drosmīgi specializējoties tieši haizivju medīšanā tālu no krasta, atklātā okeānā. Šķita, tas viņam ļoti patīk, tāds dzīvesveids un ritms viņu pilnībā apmierina, un, iespējams, viņš pat jutās pilnībā laimīgs.