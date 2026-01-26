Vēdera veselība sākas mutē. Kā to saprast? Ļoti tieši! Ja cilvēkam bojāti zobi vai smaganas, viņam grūti sagremot barību un līdz ar to tiek apdraudēta ne tikai gremošanas sistēma, bet pastāv riski arī aknu, aizkuņģa dziedzera un sirds slimībām – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro gastroenteroloģe, endoskopiste Ilona Vilkoite.
Uzsverot mutes dobuma veselību un to, cik svarīgas ir veselas smaganas un zobi, ārste stāsta, ka mutes dobums patiesībā ir mūsu pirmais gremošanas orgāns.
“Mutē ir enzīmi, kas šķeļ apēstās vielas, mutē ir arī labās un sliktās baktērijas,” teic Vilkoite. “Un tas, cik mums ir zobu mutē, lielā mērā ietekmē arī to, cik labi varam visu sagremot.” Saprotot, ka stomatoloģijas pakalpojumu augstās cenas “pa kabatai” ne visiem, ka daudzi nepievērš pietiekami lielu vērību mutes dobuma veselībai, ārste tomēr mudina rūpēties par zobu veselību jau no agras bērnības, lai vēlāk, “lielajā dzīvē”, bērniem būtu saglabāti zobi.
Pretējā gadījumā bojāti zobi un smaganas var nopietni ietekmēt daudzas orgānu sistēmas, jo mikroorganismi, kas mutes dobumā savairojas patoloģijas gadījumā, vēlāk nonāk tālāk organismā.
“Tie aizmigrē tālāk gan uz gremošanas sistēmu, gan asinsriti, gan citām sistēmām. Ir pierādīts, ka bojāti zobi ir risks gan aknu slimībām, gan aizkuņģa dziedzera saslimšanai, gan sirds slimībām.”
