Gada nogale ir laiks, kad tradicionāli galdā tiek likti dažādi ēdieni un rezultātā pēc vairāku dienu svinībām cilvēki nereti sūdzas par pārēšanās sajūtu. "Ja svētku laikā jūties pārēdies, tad visticamāk arī esi pārēdies," TV24 raidījumā "Ārsts atbild" ar smaidu teic gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.
Vēl viena būtiska lieta, kas jāņem vērā, klājot svētku galdu, ir dzēriens! Daudzi pēc ierastās vecmāmiņas metodes limonādi gatavo, izmantojot ievārījumu vai sulu, kuru reizēm mēdz klāt pelējuma kārtiņa. "Pelējuma sēne sporas laiž ļoti dziļi burciņā, nav tā, ka sēne atrodas tikai virspusē. Mēs to neredzam, bet tās sporas aiziet līdz pat burciņas dibenam, mēs to izdzeram vai apēdam. Bez šaubām, ar kaut kādu daļu tiek galā mūsu kuņģa sula, bet jebkurā gadījumā tas galīgi nav rekomendējams, tāpēc – ja redzam pelējumu, tad tā burciņa ir sabojāta. Sviežam prom un ņemam nākamo!"
