Vēdera pūšanās, caureja, apetītes zudums, dzelzs deficīts – vien daži no simptomiem, kas liecina par celiakiju. Ko varam uzskatīt par normālu vēdera pūšanos – TV24 raidījumā "Ārsts atbild" stāsta gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.
"Celiakija ir ļoti viltīga slimība, simptomi ir ļoti nespecifiski, tāpēc reizēm ģimenes ārsts un pat gastroenterologs neaizdomājas, ka tā ir celiakija un diagnosticē to vēlīni," saka Vilkoite.
Kāda ir saistība starp celiakiju un glutēna nepanesību un kviešu miltiem?
"Celiakija ir slimība, kad glutēns burtiski grauj tievās zarnas bārkstiņas. Mums tievajā zarnā ir bārkstiņas, kuras izklājot, sanāktu vairāki futbola laukumi. Tā ir ārkārtīgi liela virsma, kas visu uzsūc. Un, ja mēs ēdam glutēnu un mums ir celiakija, tad šīs bārkstiņas atrofējas, atmirst un nenotiek uzsūkšanās," skaidro Vilkoite.
Savukārt glutēna nepanesamība ir stāvoklis, kad bārkstiņas neatrofējas, bet pacients no glutēna lietošanas jūtas slikti. Celiakijas gadījumā no uztura noteikti jāizslēdz glutēns. Arī gadījumā, ja cilvēkam ir dzelzs deficīts, pie vainas ir celiakija, jo dzelzs uzsūcas tievajā zarnā, bet, ja bārkstiņas glutēna ietekmē ir atmirušas, uzsūkšanās nenotiek un cilvēks jūt bezspēku, nogurumu, miegainību..."
Ārste arī norāda, ka, dodoties uz izmeklējumiem, pacients no glutēna lietošanas atteikties nedrīkst. Kāpēc? "Celiakijas diagnozi var pierādīt tikai tad, ja pacients lieto glutēnu."
