Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) izstrādājusi jaunu atbalsta programmu videi draudzīgu automobiļu iegādei, kurai plānots 40 miljonu eiro finansējums. Programma paredz atbalstu elektroauto, ārēji lādējamu hibrīdauto un ūdeņraža automobiļu iegādei, informēja ministrijā.
Programma vēl jāapstiprina valdībā, un patlaban ar tās projektu iespējams iepazīties tiesību aktu portālā, kur sabiedrība var iesniegt arī savus priekšlikumus.
Plānots, ka atbalsts būs pieejams iedzīvotājiem, tostarp ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību. Šīm ģimenēm paredzēts saglabāt paaugstinātu atbalsta apmēru, bet noteiktos gadījumos to pat palielināt.
Kopējais programmas budžets paredzēts 40 miljonu eiro apmērā. To iecerēts īstenot līdz brīdim, kad tiks izlietots viss pieejamais finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) uzsver, ka
elektromobiļu izmantošana stiprina Latvijas ekonomiku,
jo samazina atkarību no fosilā kurināmā un balstās uz vietēji ražotu elektrību no atjaunīgajiem resursiem. Viņš norāda, ka lielā iedzīvotāju interese, īpaši daudzbērnu ģimeņu aktīvā iesaiste iepriekšējā programmā, bijusi pamats jaunās Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalsta programmas izstrādei.
Ministrs akcentē, ka jaunajā programmā atbalsts daudzbērnu ģimenēm vēl vairāk palielināts — tā apmērs būs atkarīgs no bērnu skaita. Ģimenes ar četriem un vairāk bērniem varēs saņemt lielāku finansējumu. Līdzšinējā programma, pēc viņa teiktā, ļāvusi iedzīvotājiem novērtēt arī ekonomiskos ieguvumus, vienlaikus veicinot elektromobiļu tirgus un uzlādes infrastruktūras attīstību.
Salīdzinot ar iepriekšējo programmu, atbalsta apmēri nedaudz mainīsies. Patlaban projektā paredzēts, ka jauna elektromobiļa vai ārēji lādējama hibrīdauto iegādei pienāksies 4000 eiro, bet lietota elektromobiļa iegādei — 3000 eiro.
Savukārt Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji varēs saņemt atbalstu no 5000 līdz 9000 eiro atkarībā no izvēlētā transportlīdzekļa veida.
Tiks saglabāts arī 2000 eiro "bonuss" par esoša iekšdedzes dzinēja automobiļa norakstīšanu un nodošanu apstrādes uzņēmumam. Šis atbalsts attieksies uz visiem programmas dalībniekiem, tostarp Goda ģimenēm.
Papildus tam Goda ģimenes apliecības turētājiem ar vairāk nekā trim bērniem paredzēts papildu atbalsts — 1000 eiro par katru nākamo bērnu.
Programmas nosacījumi izstrādāti, izvērtējot iepriekšējās programmas rezultātus —
tostarp CO2 emisiju samazinājumu, tirgus attīstību, finanšu ilgtspēju, atbalstīto transportlīdzekļu modeļus un cenu kategorijas, kā arī citus rādītājus.
Viedokļus par projektu iespējams iesniegt tiesību aktu portālā līdz 24. februārim.
KEM informē, ka iepriekšējās programmas 30 miljonu eiro finansējums ļāvis 6400 iedzīvotājiem iegādāties videi draudzīgus automobiļus — elektromobiļus un ārēji lādējamus hibrīdauto. No tiem 1281 bija Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji — daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti. Aptuveni 34% no Latvijā līdz šā gada 1. janvārim reģistrētajiem elektromobiļiem iegādāti ar valsts atbalstu EKII programmas ietvaros.
Ņemot vērā izaicinājumus transporta nozarē un nepieciešamību samazināt tās radītās emisijas, pāreja uz videi draudzīgāku transportu ir īpaši aktuāla. Tā paredzēta gan Nacionālajā klimata un enerģētikas plānā 2021.—2030. gadam, gan Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.—2027. gadam, kur uzsvērta arī sociāli taisnīgas pārkārtošanās nozīme.
