Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadīta mīlestības nedēļa, kas atgādināja par stāstiem, kuri mūs savieno, aizkustina un paliek atmiņā vēl ilgi. Lai gan februāris joprojām atnes dzestrus rītus un sniegotas ainavas, gaisā jau jūtama pārmaiņu priekšnojauta - dienas kļūst gaišākas, un līdz ar tām atgriežas arī vēlme pēc jauniem iespaidiem. Grāmatu lasītāji to apliecina vislabāk, jo aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops papildināts ar vairākiem spilgtiem jaunumiem, kas piedāvā gan emocionālu dziļumu, gan aizraujošu spriedzi.
Lasītāju uzmanību piesaistījis Elisonas Espakas romāns "Kāzu viesi" (izdevniecība "Latvijas Mediji") - smalks, emocionāli daudzslāņains stāsts par zaudējumu, dziedināšanu un spēju no jauna atrast savu vietu dzīvē. Romāna galvenā varone Fēbe ierodas greznā okeāna krasta viesnīcā laikā, kad tur notiek kāzu svinības, taču viņa nav starp uzaicinātajiem viesiem. Kamēr apkārt valda svētku rosība un līgava rūpīgi kontrolē katru detaļu, Fēbes klātbūtne nes līdzi neizrunātus pārdzīvojumus un slēptu nodomu, kas var izjaukt šķietami perfekto svinību kārtību. Tas ir stāsts par ievainojamību un spēju piecelties no jauna, pat tad, kad dzīve ievirzījusies neparedzētā virzienā.
Topā ienācis arī Metjū Kostello un Nīla Ričardsa detektīvromāns "Slepkavība uz Temzas" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas piedāvā klasisku, atmosfērisku izmeklēšanas stāstu. Mierīgajā Čeringemas pilsētiņā Temzas krastā tiek atrasta mirusi sieviete, un, lai gan policija notikušo uzskata par nelaimes gadījumu, vietējā iedzīvotāja Sāra Edvardsa ir pārliecināta, ka patiesība ir daudz sarežģītāka. Meklējot atbildes, viņa sastop Džeku Brenanu - bijušo Ņujorkas izmeklētāju, kurš cerējis uz mierīgu dzīvi, taču drīz vien atkal tiek ierauts izmeklēšanas gaitā. Viņu kopīgais ceļš atklāj, ka arī visklusākajās vietās var slēpties negaidīti noslēpumi.
Grāmatu tops vēlreiz apliecina, ka lasīšana ir ceļojums, kas katram piedāvā ko savu - mierinājumu, spriedzi, iedvesmu vai vienkārši labu stāstu īstajā brīdī. Varbūt tieši tagad ir īstais laiks atklāt nākamo grāmatu, kas paliks atmiņā vēl ilgi.
