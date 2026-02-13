Latvijā līdz šī gada 30. septembrim paredzēts ar dažādiem risinājumiem mainīt un koriģēt ceļa zīmju norādes uz Krieviju un Baltkrieviju, liecina Satiksmes ministrijas (SM) saskaņošanai virzītais informatīvais ziņojums Tiesību aktu portālā.
Turpmākā rīcība paredz pakāpeniski ieviest dažādus risinājumus attiecībā uz ceļa zīmēm un virzienrādītājiem ar norādēm uz Krieviju un Baltkrieviju, tostarp veikt daļējas korekcijas, atsevišķu zīmju nomaiņu vai pilnveidot maršrutu norādes, izmantojot ceļu numerāciju un Eiropas nozīmes marķējumus.
Plānots, ka ceļa zīmju nomaiņa vai daļēja pielāgošana notiks pēc individuāli izvēlēta risinājuma līdz 30. septembrim.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) datiem uz valsts autoceļiem kopumā identificēti 235 virzienrādītāji un informatīvās ceļa zīmes, kurās iekļauti Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumi.
Ministrijā norāda, ka, veicot daļēju korekciju visiem lielajiem virzienrādītājiem ar vairākiem galamērķiem un pilnībā nomainot zīmes, kurās minēta Krievija vai Baltkrievija, kopējās izmaksas valsts autoceļu tīklā varētu sasniegt aptuveni 120 000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Šajā summā ietvertas arī iespējamās papildu izmaksas, kas saistītas ar satiksmes organizācijas izmaiņām, pagaidu satiksmes shēmām vai darbu veikšanu intensīvas satiksmes apstākļos.
Vienlaikus ministrijā vērš uzmanību uz tehnisku risku, kas var rasties, daļēji koriģējot ceļa zīmes, piemēram, aizklājot vai pārklājot atsevišķus nosaukumus. Šāda pieeja var radīt nevienmērīgu atstarojošo virsmu, īpaši diennakts tumšajā laikā, kā arī mazināt zīmju viendabīgumu un uztveramību, kas var negatīvi ietekmēt satiksmes drošību.
Tāpēc lētāku, bet tehniski nepilnīgu risinājumu izvēle var radīt ilgtermiņa riskus un papildu izmaksas nākotnē. Līdz ar to nepieciešams vienots, skaidrs un visaptverošs risinājums, norādīts ziņojumā.
Ministrija secinājusi, ka ceļa zīmju nomaiņu vai korekciju iespējams īstenot pakāpeniski, izmantojot esošos uzturēšanas līdzekļus, un šie darbi paveicami līdz 30. septembrim.
Ziņojumā arī minēts, ka
pašvaldību ceļu tīklā attiecīgās zīmes un virzienrādītāji konstatēti tikai Daugavpils un Rēzeknes pašvaldībās.
Tādēļ SM aicina pašvaldības plānot piedāvātos risinājumus, prioritāti piešķirot zīmēm ar novecojušu tehnisko stāvokli vai tām, kuru nomaiņu iespējams veikt līdz 30. septembrim ceļu uzturēšanas vai būvdarbu laikā.
Ministrijā uzsver, ka ceļa zīmju un virzienrādītāju sistēmas uzlabošana attiecībā uz norādēm uz Krievijas un Baltkrievijas apdzīvotajām vietām jāīsteno, ievērojot satiksmes drošības prioritāti, Latvijas starptautiskās saistības, kā arī valsts ārpolitikas nostāju un solidaritāti ar Ukrainu.
