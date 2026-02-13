Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 11 637 jaundzimušie, kas ir par 9,7% jeb 1250 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskā informācija.
Visvairāk bērnu piedzima trešajā ceturksnī — 3223, bet vismazāk ceturtajā ceturksnī — 2754.
Jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī dzimušo skaits katrā mēnesī pārsniedza tūkstoti. Šāda tendence nebija novērota kopš 2024. gada oktobra. Pārējos mēnešos jaundzimušo skaits nesasniedza tūkstoti.
Pagājušajā gadā reģistrēti 25 677 mirušie, kas ir par 984 jeb 3,7% mazāk nekā 2024. gadā. Lielākais kritums fiksēts 2025. gada pirmajā ceturksnī, kad mirušo bija par 586 mazāk, savukārt trešajā ceturksnī to skaits nedaudz pieauga — par 66 vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.
Negatīva dabiskā pieauguma dēļ iedzīvotāju skaits valstī samazinājies par 14 000, un 2026. gada 1. janvārī tas provizoriski bija 1,823 miljoni.
Tajā pašā laikā pieaudzis noslēgto laulību skaits. Pērn reģistrētas 10 683 laulības, kas ir par 478 jeb 4,7% vairāk nekā gadu iepriekš. Visvairāk laulību noslēgts trešajā ceturksnī — 4696, bet vismazāk pirmajā ceturksnī — 1417.
