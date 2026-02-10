Latgales rajona tiesa Daugavpilī Igoram Haitam par uzņēmēja un politiķa Andra Ļubkas slepkavību piespriedusi 18 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz trim gadiem, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Tiesa arī nolēma piedzīt no apsūdzētā 3100 eiro valsts labā saistībā ar cietušajiem izmaksāto kompensāciju. Tāpat apmierināta cietušo prasība par morālo kaitējumu 100 000 eiro apmērā un mantiskajiem zaudējumiem 4953 eiro par juridisko palīdzību.
Spriedums vēl nav stājies spēkā un to var pārsūdzēt Latgales apgabaltiesā.
Lietā apsūdzētais 1975. gadā dzimušais Haits vainots slepkavībā pastiprinošos apstākļos, kā arī nelikumīgā šaujamieroča iegādē, glabāšanā un nēsāšanā. Par šādu noziegumu likums paredz pat mūža ieslodzījumu.
Savukārt 1991. gadā dzimušais Konstantīns Belokurovs, kurš Haitu aizveda no notikuma vietas, apsūdzēts līdzdalībā slepkavībā un zādzībā no Ļubkas automašīnas. Viņa lieta skatāma atsevišķā procesā.
Ļubka tika nogalināts 2023. gada 17. novembrī pie tirdzniecības centra Rēzeknē. Haitu aizturēja dažas stundas pēc notikušā.
Prokuratūra uzskata, ka
nozieguma pamatā bijis sadzīvisks konflikts starp Ļubku un Haita dzīvesbiedri, kas tajā pašā dienā izcēlies cita veikala stāvlaukumā.
Pēc slepkavības šāvējs aizbrauca ar "Volkswagen Touareg", pie kura stūres bija Belokurovs. Policija drīz noskaidroja un aizturēja automašīnas vadītāju, kurš vēlāk norādīja, ka pats pieteicies policijā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Haits izkāpis no automašīnas Rēzeknes novada Vērēmu pagastā. Slepkavībā izmantotais ierocis nav atrasts.
Aptauja
Vai jums ir nācies piedzīvot diskrimināciju darbā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu