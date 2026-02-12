Latvijas kamaniņu sporta komanda — Elīna Ieva Bota, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Kristers Aparjods un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova — ceturtdien olimpisko spēļu komandu stafetē ieņēma ceturto vietu.
Par čempioniem kļuva Vācijas sportisti, sudraba godalgas izcīnīja Austrija, bet bronzu — Itālija. No goda pjedestāla Latvijas izlasi šķīra 0,228 sekundes, savukārt piektajā vietā palikusī ASV tika apsteigta vien par 0,027 sekundēm.
Vācijas uzvarētāju sastāvā startēja Jūlija Taubica, Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, Makss Langenhans un Dajana Eitbergere/Magdalēna Mačina. Vācieši austriešus apsteidza par 0,542 sekundēm, bet itāļus — par 0,849 sekundēm. No uzvarētājiem Latvija atpalika 1,077 sekundes. Stafetē sacentās deviņu valstu komandas.
Pēc sava brauciena Bota bija vadībā. Nākamajā etapā Bots/Plūme pieļāva kļūdu, un Latvijas komanda nonāca aiz ASV. Aparjods deficītu samazināja, pietuvojoties amerikāņiem, bet Robežniece/Bogdanova pēdējā posmā nostiprināja rezultātu, kas summā deva ceturto vietu.
Individuālo etapu vērtējumā Bota uzrādīja otro labāko laiku starp sievietēm, Aparjods bija trešais, Robežniece/Bogdanova — ceturtās, bet Bots/Plūme sasniedza piekto rezultātu.
Par ceturto vietu komandu sacensībās paredzēta 92 202 eiro prēmija, kas tiek sadalīta starp komandas dalībniekiem.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Pekinā Aparjods un Bots/Plūme kopā ar Elīzu Tīrumu izcīnīja bronzu. Šajās spēlēs sieviešu divnieku ekipāžas programmā debitēja, un attiecīgi šīm sportistēm tā bija arī pirmā pieredze komandu stafetē.
Līdz šim vienīgo Latvijas medaļu Milānas un Kortīnas spēlēs — sudrabu — otrdien izcīnīja Bota. Olimpiāde turpināsies līdz 22. februārim.
