"Neviena impērija nav pastāvējusi mūžīgi. Ja mēs skatāmies ne pārāk tālā vēsturē, mēs šobrīd varam vilkt relatīvi daudz paralēļu ar pagājušā gadsimta 30.gadiem, laiku pirms lielās depresijas Amerikā" – TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum", runājot par vēlēšanu gadu Latvijā un situāciju pasaulē, saka uzņēmējs, arhitekts un politiķis Uldis Pīlēns.
Viņaprāt, šobrīd pasaules politikā valda plēsoņu kultūra. Uz jautājumu, kā šādos, lielvalsts diktāta apstākļos un plēsoņu kultūras laikā, var izdzīvot maza valsts, Pīlēns atbild: "Ja mēs skatāmies vēsturē, neviena impērija nav pastāvējusi mūžīgi. Ja mēs paskatāmies ne pārāk tālā vēsturē, mēs šobrīd varam vilkt relatīvi daudz paralēļu ar pagājušā gadsimta 30.gadiem, laiku īsi pirms lielās depresijas Amerikā. Ar visām tām sekām, kas no tā izriet. Es esmu paanalizējis tā laika vēsturi, ekonomiskos, politiskos procesus un arī militāros agresijas procesus un jāteic, ka mēs esam ar ļoti daudz tuvām pazīmēm, bet, kā Čērčils labi teicis: "Tauta, kura aizmirst savu vēsturi, draud to atkārtot".
