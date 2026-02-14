Jau no 18. februāra kanālā "360TV" katru trešdienas vakaru plkst. 21.15 pie skatītājiem ar gatavošanas raidījumu "Dr. Sirmais" atgriežas šefpavārs Mārtiņš Sirmais.
Jaunā sezona solās būt pārsteigumiem un dažādiem izaicinājumiem bagāta. "Dr. Sirmais" nodarbosies ar kulināro psihoterapiju, kurā šefpavārs ar sev raksturīgo tiešumu un humoru ieviesīs gardas un gudras pārmaiņas Latvijā zināmu personību virtuves paradumos.
Tā vietā, lai krasi mainītu viesu ēdienkarti, "Dr. Sirmais" fokusēsies uz esošo paradumu uzlabošanu, izrakstot "recepti" ātrākai un izdevīgākai gatavošanai. Kopā ar šefpavāru dalībnieki pārliecināsies, ka viņu mīļākie ēdieni var garšot vēl labāk, ja vien zina pareizos knifus. Šī būs unikāla iespēja redzēt, kā ierastas maltītes piedzīvo savu labāko versiju!
"Laiks ir dārgākā sastāvdaļa ikvienā virtuvē. Es parādīšu, kā to neizmest miskastē, stundām ilgi stāvot pie plīts. Šosezon mēs "ārstēsim" iesūnojušus gatavošanas ieradumus, aizstājot tos ar asu fokusu un precīzām tehnikām. Labs ēdiens nav atkarīgs no tā, cik ilgi tu maisi mērci, bet gan no tā, vai tu zini, ko dari," stāsta šefpavārs Mārtiņš Sirmais.
Šosezon "pacientu" krēslā sēdīsies un savu kulināro godu aizstāvēs mūziķi Aija Andrejeva-Aišpure un Jānis Aišpurs, dziedātāji Liene Šomase un Ainars Bumbieris, TV personība Baiba Sipeniece-Gavare, aktieris Kristians Kareļins, kā arī citi. Katrā epizodē skatītāji varēs uzzināt jaunus, praktiskus gatavošanas noslēpumus, kas palīdzēs ieviest pozitīvas pārmaiņas ikvienā virtuvē.
Tāpat šosezon arī skatītājiem būs unikāla iespēja uzdot savu jautājumu šefpavāram Mārtiņam Sirmajam, meklējot atbildes gan raidījumā, gan kanāla "360TV" sociālo tīklu kontos.
