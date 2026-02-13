Apstiprinot 2026. gada budžetu, Jelgavā bērna piedzimšanas pabalsts palielināts no 100 līdz 300 eiro, informēja pašvaldībā.
Paaugstināto pabalstu izmaksās par bērniem, kuri dzimuši no 2026. gada. Vecāki, kas pabalstu saņēma šā gada janvārī un februārī, pēc grozījumu stāšanās spēkā saņems 200 eiro starpību, kas tiks pārskaitīta uz iesniedzēja bankas kontu, balstoties uz jau 2026. gadā Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē iesniegto iesniegumu.
Jelgavas 2026. gada budžets plānots vairāk nekā 146 miljonu eiro apmērā. Pēc 2025. gada 1. janvāra datiem pilsētā bija 59 303 iedzīvotāji, līdz ar to uz vienu iedzīvotāju 2026. gada budžetā paredzēti 2475 eiro, kamēr 2025. gadā tie bija 2257 eiro.
Pašvaldības budžeta struktūrā nodokļu ieņēmumi veido 45,8%, nenodokļu ieņēmumi — 0,4%, transferti — 40,6%, maksas pakalpojumi — 1,8%, bet finansēšana — 11,4%.
Galvenais ieņēmumu avots ir nodokļi — 2026. gadā tie plānoti 67 279 697 eiro. Lielāko daļu — 93,9% — veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Sadalījumā pa funkcijām vispārējiem valdības dienestiem paredzēti 13 776 718 eiro jeb 9,4% no pamatbudžeta izdevumiem. Sabiedriskajai kārtībai, drošībai un aizsardzības pasākumiem atvēlēti 6 479 340 eiro. Ekonomiskajai darbībai plānoti 20 375 090 eiro jeb 13,9%, bet vides aizsardzībai — 5 853 787 eiro.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 5 423 832 eiro jeb 3,7%. Atpūtai, kultūrai, sportam, muzejiem un bibliotēkām iecerēti 8 379 248 eiro jeb 5,7%.
Izglītībai atvēlēti 60 307 791 eiro, tā veido 41,1% no kopējiem izdevumiem. Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai plānoti 14 993 517 eiro.
