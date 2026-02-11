Mūžībā devusies izcilā Latvijas basketboliste, pedagoģe un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalere Silvija Skulme (1950–2026), liecina Izglītības un zinātnes ministrijas ieraksts sociālajā medijā "Facebook".
Skulme bija viena no spilgtākajām personībām Latvijas sieviešu basketbola vēsturē. Viņa pārstāvēja leģendāro Rīgas TTT komandu un kļuva par septiņkārtēju Eiropas čempionvienību kausa ieguvēju, seškārtēju PSRS čempioni, kā arī izcīnīja Eiropas junioru čempiones titulu. TTT komandas panākumi ar Skulmes līdzdalību padomju okupācijas gados kalpoja kā nozīmīgs pienesums Latvijas sporta prestižam un stiprināja nacionālo pašapziņu.
Pēc aktīvās sportistes karjeras Skulme pievērsās pedagoģijai. Viņa bija pedagoģijas zinātņu doktore un sporta spēļu pedagoģe, kura ar savu darbu iedvesmoja daudzas jaunās paaudzes. Kolēģi un audzēkņi viņu raksturo kā zinošu, atsaucīgu un iedvesmojošu personību.
Silvijas Skulmes devums Latvijas sportā un izglītībā atstājis paliekošas pēdas. Viņas ieguldījums un sasniegumi ieņem nozīmīgu vietu Latvijas sporta vēsturē.
Latvijas sporta sabiedrība izsaka līdzjūtību Skulmes ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu