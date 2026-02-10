Liepājā pirmdienas vakarā no jūras ledus izglābts pusaudzis, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Neilgi pirms pulksten sešiem vakarā dienests saņēma ziņu, ka pie Katedrāles ielas apmēram 400 metru no krasta jūras ledū ielūzusi nepilngadīga persona.
Aculieciniekiem izdevās pusaudzi nogādāt krastā, savukārt glābēji viņu tālāk nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
VUGD uzsver, ka arī ilgstoša sala laikā uzturēšanās uz ledus ir riskanta un var apdraudēt veselību un dzīvību.
Tajā pašā dienā īsi pirms pulksten pieciem glābēji devās arī uz Ogres novada Rembates pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Izmantojot saņemto atrašanās vietas informāciju, glābēji ar kvadriciklu viņu atrada un izveda no meža.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 70 izsaukumus: 11 saistīti ar ugunsgrēkiem, 35 — ar glābšanas darbiem, bet 24 izrādījās maldinoši.
