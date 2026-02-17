Otrdien Latvijā gaidāms pārsvarā saulains laiks, bet vietām Latgalē un Vidzemē debesis būs mākoņainākas, prognozē sinoptiķi.
Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē brāzmās sasniedzot 12 metrus sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz -4…-9 grādiem.
Rīgā gaidāms saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz -6 grādiem. Laikapstākļus nosaka anticiklons, atmosfēras spiediens būs 1013—1018 hektopaskāli jūras līmenī.
Tikmēr agrā otrdienas rītā Daugavpils novērojumu stacijā sals sasniedzis -32 grādus, kas ir lielākais aukstums šorīt Eiropā un jauns 17. februāra rekords Latvijā. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem iepriekšējā zemākā gaisa temperatūra, kas reģistrēta 17. februārī, bija -30,5 grādi 1979. gadā Mērsragā.
Citās LVĢMC novērojumu stacijās gaisa temperatūra pulksten 5 svārstījās no -9,3 grādiem Kolkā un -10,8 grādiem Ventspils ostā līdz -25 grādiem Staļģenē un Zosēnos un -25,6 grādiem Madonā. Atbilstoši "Latvijas Valsts ceļu" informācijai stiprākais sals naktī bija -29 grādi uz A6 šosejas starp Daugavpili un Līvāniem, bet Latgales lielākajā daļā reģistrēti -26…-28 grādi.
Pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš, vietām iespējama migla un sarma. Gaisa kvalitāte laba Kurzemē, bet viduvēja līdz slikta citviet valstī. Rīgā rīts būs skaidrs, gaisa temperatūra svārstīsies no -13 grādiem pilsētas centrālajā daļā līdz -20 grādiem vietām piepilsētā.
