Pēc tam kad Valsts drošības dienests (VDD) Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/"LPV") liedza pieeju valsts noslēpuma objektiem un neizsniedza speciālo atļauju, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars ("JV") viņu šonedēļ atstādināja no amata. 

Atšķirībā no sava bijušā kolēģa Jūrmalas mēra Gata Trukšņa (LZP), kurš pēc atteikuma saņemt pielaidi atkāpās pats, A. Bartaševičs to atteicās darīt, tāpēc ministram viņš bija jāatstādina par likuma prasību neievērošanu.

Jūrmalā pēc mēra atkāpšanās uzreiz arī ievēlēja jaunu vadību, par domes priekšsēdētāju kļuva līdzšinējais vietnieks Jānis Lediņš (LZP). Savukārt Rēzeknē priekšsēža vēlēšanas nenotika. Tagad mēra pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Tutins ("Kopā Latvijai"/"LPV"). Pirms 20 gadiem J. Tutins nepilnu gadu jau vadīja Rēzeknes domi, bet 2006. gadā viņu no "Saskaņas" pirmo reizi ievēlēja Saeimā, kurā politiķis strādāja līdz 2022. gada rudenim, kad "Saskaņa" vairs nepārvarēja iekļūšanai Saeimā nepieciešamo procentu barjeru.

