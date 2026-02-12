Atsevišķās teritorijās Liepājas un Rīgas pašvaldībās veiksmīgs pilotprojekts palīdzējis mazināt piesārņojumu ar izsmēķiem – attiecīgi par 33 un 41%, ziņo ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA "Zaļā josta".
SIA "Zaļā josta" integrētā LIFE projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā" ietvaros galvenais uzsvars ticis likts uz nepieciešamību aktualizēt sabiedrībā cigarešu izsmēķu piesārņojuma problēmu un veicināt smēķētāju paradumu maiņu, sekmējot pareizu izsmēķu utilizāciju. "Galvenā aktivitāte pilotteritorijās bija uzrunājošu, pamanāmu un pārdomas raisošu lielizmēra vides instalāciju izvietošana vietās ar īpaši lielu apmeklētāju plūsmu," skaidro SIA "Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa. "Liepājas pašvaldībā lielizmēra instalācijas izvietotas Vaiņodes ielas galā, Roņu ielas galā un Atmodas bulvārī. Vides objekti Vaiņodes un Roņu ielā izvietoti sezonāli – peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim. Savukārt objekts Atmodas bulvārī atrodas pastāvīgi."
Rīgas pašvaldībā projekta aktivitātes īstenotas Vecāķos, kur trijās izejās uz pludmali uzstādīti lielizmēra vides objekti kopā ar speciālu atkritumu urnu izsmēķu savākšanai. "Šādi objekta autori vēlas uzsvērt pludmales apmeklētājiem, ka izsmēķi šajā vidē neiederas. Savukārt blakus uzstādītās izsmēķu tvertnes informē, ka joprojām katros 100 m Latvijas pludmalēs atrodami 120 izsmēķi, kā arī norāda, ka izsmēķis nav saražots no papīra, bet ir izgatavots no plastmasas – celulozes acetāta," skaidro Lapsa.
Liepājas pašvaldības pilotteritorijās izsmēķu piesārņojums projekta īstenošanas laikā samazināts par 33%, tostarp atsevišķās vietās rezultāti ir vēl labāki, piemēram, Karostas teritorijā samazinājums ir par 43%, bet sabiedriskā transporta pieturās – par 36%. Savukārt Rīgā, Vecāķu pludmalē, kur ieviests pilns projekta pasākumu komplekss, smēķēšanas atkritumu noslodze samazināta par 41%.
Jānis Lapsa norāda, ka projekta laikā īstenotās aktivitātes – gan uzstādītā infrastruktūra un sabiedrībā rezonansi guvušie vides objekti, gan īstenotie izglītojošie pasākumi un izstrādātie vides izglītības materiāli – ir spējuši mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību. Viņaprāt, mainās arī sabiedrības vides apziņa kopumā:
"Valsts mērogā īstenotās sabiedrības vides izglītības aktivitātes un plaši pieejamā informācija ir spējusi sekmēt smēķētāju izpratni par pareizas izsmēķu utilizācijas nozīmi."
Cigarešu izsmēķi Latvijā ir viens no izplatītākajiem vides piesārņojuma veidiem. Ilgtermiņa jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa dati liecina, ka Liepājas pludmalē vidēji konstatētas 358 atkritumu vienības uz 100 metriem, kamēr Eiropas Savienības noteiktais labas jūras vides stāvokļa slieksnis ir 20 vienības, norāda "Zaļajā jostā". Liepājā izsmēķi veido 37,2% no visa konstatētā piesārņojuma jeb vidēji 22,5 izsmēķi uz katriem 10 pludmales metriem. Savukārt Rīgas piekrastē konstatētas 406 atkritumu vienības uz 100 metriem. "Zaļajā jostā" arī uzsver, ka teritorijās, kur preventīvie pasākumi izsmēķu ietekmes uz vidi mazināšanā netika ieviesti, cigarešu izsmēķu piesārņojums vidēji pieauga par 9%. Tas nozīmē, ka bez aktīvas iejaukšanās situācija dabiski pasliktinās. J. Lapsa skaidro, ka ar īstenotajām aktivitātēm pilotteritorijās projekts nenoslēdzas – LIFE integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā" ietvaros SIA "Zaļā josta" šogad īstenos vēl vairākas sabiedrības paradumu maiņu veicinošas aktivitātes, kuru mērķis arī būs mazināt vidē nonākušo izsmēķu apjomu.
