Sestdienas vakarā notika Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” fināls, kurā desmit dalībnieki sacentās par iespēju pārstāvēt Latviju 70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā. Skatītāji un žūrija lēma, ka uz Eirovīziju dosies Atvara ar dziesmu "Ēnā".
Uz "Supernovas" fināla skatuves kāpa "Kautkaili", "De Mantra", Emilija, Tikasha Sakama, "Elpo", kā arī Atvara, Legzdina, Robert Ox, Krisy un Miks Galvanovskis.
Par savu favorītu skatītāji no viena tālruņa numura varēja zvanīt un sūtīt īsziņas, balsot varēja jau no raidījuma sākuma. Fināla uzvarētāju noteica skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējums.
Eirovīzijas dziesmu konkurss 2026. gadā notiks Vīnē – pusfināli paredzēti 12. un 14. maijā, bet lielais fināls 16. maijā.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
