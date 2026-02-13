Eiropas ziemeļu basketbola līgas pamatturnīru ar vienādu bilanci 5-3 noslēdza abas Latvijas komandas – "Valmiera Glass VIA" un Rīgas "Zeļļi", iekļūstot astotdaļfinālā.
Astotajā kārtā "Valmieru Glass VIA" neglāba Vernera Koha 28 gūtie punkti – zaudējums 94:104 izbraukumā Horvātijas vienībai Siņas "Alkar", pārtrūkstot septiņu uzvaru sērijai visos trijos turnīros. "Zeļļi" mājās ar 83:78 pārspēja Plevenas "Spartak", rīdziniekiem tā bija otrā spēle pret šo Bulgārijas klubu, arī izbraukumā izdevās uzvarēt līdzīgā cīņā.
Latvijas vienībām astoņu maču nogrieznī identiska punktu starpība (+3), bet vairāk gūto punktu Valmierai, kam līdz ar to tabulā desmitā vieta 26 komandu konkurencē, bet Rīgas basketbolisti pozīciju zemāk. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā "Valmiera Glass VIA" martā tiksies ar septīto vietu ieguvušo Varšavas "Dziki", "Zeļļi" spēkosies ar "Tindastoll", kas ierindojās sestajā pozīcijā.
Par regulārā turnīra uzvarētāju ar septiņām uzvarām astoņos mačos kļuva pirmo reizi līgā startējošā Vācijas komanda Veisenfelsas "Syntainics". Šī ir latviešu organizētās starptautiskās līgas piektā sezona.
Noslēdzies arī ULEB Eirokausa pamatturnīrs. Riharda Lomaža un Kārļa Šiliņa pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas" izredzes uz izslēgšanas spēlēm zuda pirmspēdējā kārtā, noslēgumā zaudējums arī Stambulas "Bahcesehir College" un ar septiņām uzvarām 18 spēlēs A grupā astotā vieta desmit komandu konkurencē. Šiliņš pēdējā mačā guva trīs punktus, malā palikušais Lomažs ar vidēji spēlē gūtiem 18,6 punktiem ir turnīra trešais rezultatīvākais spēlētājs. Klaipēdas saspēles vadītājs Arns Velička, kurš vasarā Eiropas čempionātā pret Latviju aizvadīja teicamu maču, labākais rezultatīvajās piespēlēs (7,7). Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Šlask" ar piecām uzvarām A grupā palika devītajā vietā, Polijas čempionātā ar apgrieztu bilanci (13-5) viņiem otrā pozīcija.
Latvijas – Igaunijas līgā šovakar mūsu klasika – "Ventspils" (15-6) uzņems "VEF Rīgu" (17-4), oktobrī galvaspilsētā mājinieki uzvarēja ar +7. Līdz regulārā turnīra beigām vēl piecas spēles.
