Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieku Nika Endziņa un Sindijas Bokānes savienība ir nonākusi strupceļā. Lai gan vēl nesen izskanēja ziņas par saderināšanos, idille izrādījās īsa – tai sekoja negaidīta šķiršanās. Tagad savu redzējumu par notikušo atklājusi arī Sindija, kuras stāsts par liktenīgo strīdu met jaunu gaismu uz pāra sarežģīto attiecību dinamiku.
Konflikts uzliesmoja neilgi pēc tam, kad abi bija uzsākuši kopdzīvi jaunā mājvietā. Mierīgs vakars divvientulībā drīz vien pārvērtās asā vārdu apmaiņā. Emociju karstumā Sindija pieņēma lēmumu šķirties no saderināšanās gredzena, savukārt Niks izvēlējās pamest kopīgo mājokli.
Pašlaik Sindija neslēpj savu apmulsumu par notiekošo, atzīstot, ka jūtas pazaudējusies savā dzīvē. Sarunā ar tuvu draudzeni viņa nesaudzīgi analizē Nika uzvedību: "Es jutu, ka šī ir tā reize, kad atkal grib ar mani manipulēt. Bet nē, es gribu būt mājās, drošībā. Redzi, atšķirība starp viņu un mani ir tāda, ka es nejaucu pagātni iekšā, es pat nemēģinu un neatļaujos to darīt. Es viņam nesaku – zini, tu dari kā mans bijušais, tu man liec justies, kā mans bijušais. Es to viņam nesaku," Sindija krata sirdi draudzenei.
Galvenais aizvainojuma iemesls ir Nika nespēja norobežoties no iepriekšējām attiecībām. Kamēr Sindija uzskata, ka jaunā dzīve jāsāk no tīras lapas, Niks regulāri salīdzina tagadni ar savu pagātni, tostarp pieminot iepriekšējo laulību un citus bildinājumus. Sindija neslēpj aizkaitinājumu par šo rīcību: "Man tiešām sāk kaitināt tas, ka man visu laiku ir jāklausās tik bieži – kā viņam ir gājis."
Lai gan situācija ir nokaitēta, Endziņš nezaudē cerību atgūt mīļoto. Dodoties uz tikšanos, viņš atzīst, ka jūtas sagrauts un ir gatavs pieņemt jebkādu iznākumu: "Es nezinu, uz ko varu cerēt, bet, lai arī kāds būtu Sindijas viedoklis, es to cienīšu un respektēšu."
Niks arī kategoriski noraida sabiedrībā izskanējušās baumas, ka šis dramatisko pavērsienu pilnais stāsts būtu tikai iestudēts triks popularitātes veicināšanai.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu