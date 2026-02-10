Kā zināms, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Olgas un Kaspara Kambalu mājās vienmēr ir aktuāls jautājums par tīrību, nekārtībai kļūstot par vienu no galvenajiem strīdu iemesliem. Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir netīrie trauki, kurus ne visi mājas iemītnieki labprāt pēc lietošanas nomazgā, atstājot kalnu ar tiem izlietnē.
Nesen pāris apsvēra nolīgt apkopēju, taču, uzzinot, ka 200 kvadrātmetru liela dzīvokļa tīrīšana izmaksā ap 400 eiro, abi nolēmuši ņemt grožus savās rokās. Viņi ir gatavi beidzot pieķerties arī vairākus mēnešus salūzušās trauku mazgājamās mašīnas remonta jautājumam.
“Zvanam beidzot, ir jāsalabo!” apņēmības pilna ir Olga. Sazvanot meistaru, viņa stāsta, ka ir “uzstādījusi diagnozi” un nojauš, kāpēc trauku mazgājamā mašīna nestrādā. Vēlēdamās noskaidrot, cik izmaksās remonts, Olga ir manāmi pārsteigta – izrādās, ka trauku mašīnas salabošana maksā sākot no 70 eiro. “Neko sev!” Olga neslēpj savu sašutumu. “Es nopirkšu lietotu par šo summu! Šai jau ir 30 gadi!” stāsta viņa. Tāpat aizkadrā Olga atklāj, ka, nopērkot jaunu trauku mašīnu, nebūtu jācīnās ar pelējumu, kas jau paspējis ieviesties pašreizējā tehnikā.
Turpinot risināt dažādus sadzīves jautājumus, Olga aizved Kasparu līdz putekļu sūcējam, cerot salabot tā vadu. “Putekļu sūcējs mums ir ļoti labs, bet te pārgrauza pele. Pēdējo reizi, kad es ieslēdzu, viņš sāka dūmot,” sūdzas Olga. Tikmēr Kaspars ironiski noteic: “Tu tātad gribi, lai es šo dūmojošo vadu, ar kuru kaut kas nav kārtībā, saspiežu vadus un salīmēju ar skoču? Vadus parasti tin ar izolācijas lentu, nevis skoču, citādi tas skočs nodegs kopā ar visu vadu.”
Dzirdot vīra sacīto, Olga ciešāk aplūko vadu un secina, ka tik viegli saremontēt to nebūs. “Trauku mašīna jālabo, putekļu sūcējs jālabo, mājas ģenerālā tīrīšana jātaisa… Un beigās vēl mācītājs jāizsauc.”
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu