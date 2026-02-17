Vācu pētnieka un Minhenes Universitātes profesora Karlo Masalas šā gada sākumā izdotā grāmata "Ja Krievija uzvar. Scenārijs" izraisījusi lielu interesi pasaulē.  Minhenes politisko zinātņu skolas senāta loceklis un Bundesvēra Universitātes mācībspēks Karlo Masala ir pazīstams dažādu valstu auditorijai kā eksperts jautājumā par Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, kas ilgst jau četrus gadus.

Labklājības ēra iedragāta

Grāmatas autors vērš uzmanību – Rietumu sabiedrībai jāapzinās, ka tās būvētā sociālās labklājības valsts ir iedragāta, Krievijai izvēršot brutālu agresiju pret tās kaimiņvalsti Eiropas centrā. Jāapzinās, ka Rietumu demokrātijām nāksies ierobežot izdevumus sociālajām vajadzībām, lai palielinātu militāros izdevumus, jo Putina Krievija neliksies mierā, līdz būs sagrāvusi līdzšinējo starptautisko kārtību. Demokrātisko pamatu saglabāšana prasīs ievērojamus cilvēciskos, sociālos un ekonomiskos pūliņus. Autors izvirza pārliecinošus argumentus, ka Eiropas Savienībai un NATO ir jāmainās, jābūt labāk sagatavotai, jāveido scenāriji krīzes situācijām, jāpilnveido saziņa visos līmeņos.

