Vidzemē mediķi, palīdzot 12 gadus vecai meitenei, konstatējuši, ka viņa ir cietusi no seksuālas izmantošanas un ir grūtniece, ceturtdien vēstīja LTV raidījums "Panorāma".
Valsts policijā par šo gadījumu ierosināts kriminālprocess.
Grūtniecība jau sasniegusi vismaz vidusposmu, un, kā ziņo "Panorāma", ģimene par meitenes stāvokli vai nu nav bijusi informēta, vai arī to slēpusi.
Policija neatklāj, no kuras Vidzemes vietas meitene ir, un cietušās aizsardzības dēļ plašāka informācija netiek sniegta. LTV rīcībā esošā informācija liecina, ka meitene slimnīcā nonāca ar sāpēm vēderā, un izmeklējumu laikā atklājās gan grūtniecība, gan iespējama seksuāla izmantošana.
Policijas pārstāve skaidroja, ka 11. februārī saņemta informācija par 2013. gadā dzimušu meiteni, kura vērsusies ārstniecības iestādē ar sūdzībām par vēdersāpēm, kur arī konstatēta grūtniecība. Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 16. nodaļas — par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Arī ārstniecības iestāde plašākus komentārus nesniedz, taču mediķi par situāciju informējuši policiju.
Dzimumnoziegumi pret nepilngadīgajiem tiek uzskatīti par sevišķi smagiem. Saskaņā ar likumu 12 gadus vecs bērns ir bezpalīdzīgā stāvoklī, un par šādiem noziegumiem var piemērot ilgstošu brīvības atņemšanu vai mūža ieslodzījumu.
