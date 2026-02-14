Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" eksotisko Āfriku iepazīst mūziķe Asnate Rancāne, juriste Ieva Brante, TV personība Aivis Ceriņš un pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks, kuri nonākuši Ruandas lauku reģionos. Apmeklējot vietējo bērnu centru, grupu pārsteidza negaidīti sirsnīga uzņemšana un īpašs priekšnesums, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu.
Par šīs dienas plāniem atbildīgā Asnate aizveda biedrus uz Akagera apkaimi valsts austrumos. Tur vietējo iedzīvotāju sarīkotais koncerts izvērtās tik aizkustinošs, ka pat vīriem bija grūti apvaldīt asaras. Aivis Ceriņš, raksturojot piedzīvoto, atzina, ka priekšnesums bijis tik jaudīgs, ka "rauj jumtu nost".
Lai pateiktos par silto uzņemšanu, latvieši nolēma atbildēt ar improvizētu uzstāšanos. Rezultātā tapa unikāls kultūru saplūšanas brīdis, kurā Āfrikas bungu ritmi savijās ar latviešu tautasdziesmu motīviem. Rancāne šo mirkli raksturoja kā vienu no savas dzīves spilgtākajām pieredzēm: "Tie bērni iedeva tādu sajūtu, ka mums visiem tirpiņas un asaras skrēja! Mēs nebijām neko tādu gaidījuši un viņi ierauga, ka mums spīd acis uz viņiem, un viņiem dubultā spīd tās acis! Tas bija...nu, man arī tagad skrien tirpas!"
Pēc muzikālās daļas sekoja enerģiskas dejas bungu pavadījumā, kurās īpaši izcēlās Ieva Brante, nodemonstrējot savu lokanību un pārsteidzot klātesošos ar špagatu. Dziedātāja Asnate secināja, ka šī satikšanās ir atgādinājums par to, cik maz patiesībā vajag laimes sajūtai.
Noslēgumā Kaspars Breidaks visas grupas vārdā teica pateicības runu angļu valodā: "Mēs šeit ienācām kā svešinieki, bet acu mirklī jūs mums ļāvāt sajusties kā draugiem. Jūs mums uzdāvinājāt vislabāko dāvanu – patiesas emocijas un mīlestību! Liels jums paldies par to!"
Pirms došanās tālāk, pēc vietējo lūguma, ceļotāji nodemonstrēja drona lidojumu un iemūžināja kopīgu mirkli fotogrāfijā.
VIDEO:
